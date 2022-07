Ellingworth blij met eerste week INEOS Grenadiers: “Kopmannen staan er goed voor”

Video

Tadej Pogačar greep vandaag de macht in de zesde etappe van de Tour de France, maar de mannen van INEOS Grenadiers zitten nog altijd op het vinkentouw. Rod Ellingworth, directeur bij INEOS Grenadiers, is daarom optimistisch voor de komende dagen. “De kopmannen staan er goed voor”, laat hij weten voor de camera van WielerFlits.

Het grootste gevaar voor Pogačar lijkt misschien wel te komen vanuit het kamp van INEOS Grenadiers. De Britse formatie heeft nog vier renners in de top-10 van het algemeen klassement staan. Nog belangrijker: kopmannen Adam Yates (vierde op +39 seconden van Pogačar), Geraint Thomas (+46 seconden) en Daniel Felipe Martínez (+1m00s) zijn de eerste Tourweek goed doorgekomen.

“Er was veel te doen over de eerste etappes in Denemarken en de kasseienrit. Het is dus goed dat we nu nog met onze drie kopmannen goed staan in het klassement”, schetst Ellingworth. “Vrijdag gaan we de echte verhoudingen zien in de Tour. Tadej is een rastalent, maar je weet het maar nooit. Renners hebben weleens een slechte dag. Tadej heeft die voorlopig nog niet gehad in de Tour, maar je moet je kansen grijpen.”

“Onze kopmannen verkeren in goede vorm en ook Primož (Roglič, red.) zal zijn kansen op een bepaald moment nog willen grijpen. Dat kan de wedstrijd openbreken. Er is nog een lange weg te gaan.”