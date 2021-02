Ellen Van Loy rijdt haar laatste veldritwinter voor Vondelmolen-De Ceuster

Ellen Van Loy rijdt haar laatste veldritseizoen voor Vondelmolen-De Ceuster. De jonge veldritploeg van Stijn Van Hout en Gerry Brouwers neemt de 40-jarige veldrijdster over van Baloise Trek Lions, waar ze na zeven jaar vertrekt. Eerst zal ze het crossen en het coachen combineren, na het seizoen 2021-2022 gaat Van Loy aan de slag als coach.

“Ik ben blij met mijn transfer en zal mij volgend seizoen nog voluit geven in de competitie”, vertelt Van Loy. “Maar ik kijk ook erg uit naar het begeleiden en coachen van onze dames. Zo kan ik als drijvende kracht achter de nieuwe lichting veldrijdsters mijn ervaring delen en op een andere manier mooie resultaten behalen.”

“Met onze huidige bezetting tonen we dat we willen werken aan de toekomst van het Belgische damesveldrijden. In die optiek is het aantrekken van Ellen Van Loy een bewuste stap”, zegt sportief manager Stijn Van Hout. Bij Vondelmolen-De Ceuster rijdt onder meer Suzanne Verhoeven, de Belgische kampioene elite-zonder-contract.

Vanaf maart 2021 zal Van Loy in de kleuren van Vondelmolen-De Ceuster Cycling Team te zien zijn.