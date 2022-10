Ellen van Dijk rijdt in regenboogtrui naar winst in Chrono des Nations

Ellen van Dijk heeft haar eerste tijdrit sinds haar wereldtitel tijdrijden in Wollongong gewonnen. De specialiste van Trek-Segafredo was in Chrono des Nations een klasse apart op het 27,2 kilometer lange parcours in Frankrijk.

De 35-jarige Van Dijk besloot begin deze maand om haar seizoen af te sluiten in Chrono des Nations, waardoor ze dit jaar in ieder geval nog een keer kon starten in haar regenboogtrui. Alle ogen waren op haar gericht, bij afwezigheid van haar grote concurrente Marlen Reusser.

En dat was terecht, want er stond geen maat op de Woerdense wielrenster. Aan het tussenpunt na 10,5 kilometer had ze al een voorsprong van respectievelijk 13 en 18 seconden op Anna Kiesenhofer en Christina Schweinberger.

In het tweede deel liep Van Dijk alsmaar verder uit. Met een eindtijd van 35.54 minuut zette ze Valeriya Kononenko uit Oekraïne op 1.06 minuut. De derde plaats ging naar Amber Neben, die 1.18 minuut toegaf op de winnares. Schweinberger strandde op de vierde plaats en Loes Adegeest werd vijfde. Zij was daarmee de tweede Nederlandse in de uitslag. De beste Belgische was Julie Van de Velde op 2.12 van Van Dijk.