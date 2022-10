Ellen van Dijk na winst Chrono des Nations in regenboogtrui: “Wat wil je nog meer?”

Voor Ellen van Dijk van Trek-Segafredo kon de afsluiting van het seizoen haast niet mooier verlopen. Na haar wereldtitel op de tijdrit succesvol te hebben verdedigd, won ze ook de Chrono des Nations in de regenboogtrui. “Ik doe altijd met veel plezier mee aan deze koers en ik ben blij dat ik hier heb kunnen winnen.”

“De organisatie heeft echt veel moeite in deze koerst gestopt en hij staat op gelijke voet met de manneneditie. Dat waardeer ik heel erg. Ik hou ook van dit soort eendagskoersen die alleen uit een tijdrit bestaan, zeker omdat ik tijdrijden zo mooi vind. Ik zeg het vaker, maar dit soort evenementen zouden wat mij betreft meer mogen worden gehouden”, aldus de Nederlandse.

Terugblik op droomseizoen

In haar reactie blikt ze ook terug op haar derde wereldtitel tijdrijden die ze vorige maand behaalde. “Ik word heel gelukkig als ik terugkijk op afgelopen seizoen. Het werelduurrecord verbreken was al een droom die dit jaar werkelijkheid werd, maar ook nog eens mijn wereldtitel op de tijdrit verdedigen had ik nooit durven dromen, want uit ervaring weet ik hoe moeilijk het is. Tussen mijn eerste en tweede wereldtitel zat acht jaar”, zegt de 35-jarige renster.

Van Dijk geeft ook aan dankbaar te zijn voor haar ploeg. “Het is waanzinnig hoe mooi de laatste twee jaar zijn geweest, en dat getuigt ervan hoe goed alles loopt bij de ploeg en hoe goed de verhouding is met mijn trainer Josu Larrazabel. Alles is samengekomen, en ik kijk nu al uit naar volgend jaar”, besluit de drievoudig wereldkampioen tijdrijden.