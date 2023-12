vrijdag 29 december 2023 om 12:27

Ellen van Dijk maakt vijf maanden na bevalling rentree in het peloton

Ellen van Dijk gaat in maart haar rentree maken in het peloton. De wielrenster van Lidl-Trek zal op 8 maart, in de Vuelta Extremadura in Spanje, voor het eerst sinds de geboorte van haar zoon Faas weer wedstrijdkilometers maken. Dat is ruim vijf maanden na de bevalling.

“Ik was bang dat ik na de geboorte heel snel zou denken: ‘Ik moet weer fietsen!’ Dat wilde ik helemaal niet op die manier beleven. Ik wilde wel snel wat gaan doen, want dat zit in mij, maar had de eerste weken helemaal geen zin om te praten over fietsen. Toen is ook mijn werelduurrecord nog afgepakt, maar dat raakte mij op dat moment niet zo, omdat ik zo met Faas bezig was”, vertelt Van Dijk in haar podcast Wegkletsen met Roxane Knetemann.

“Eigenlijk kwam het sportieve snel terug. In december deed ik testen en had ik mijn op-een-na beste test uit december. Het is afwachten hoe het gaat op hoge intensiteit”, waarschuwt ze wel. “Voor de Vuelta Extremadura ga ik wel weer intensiever trainen en probeer ik dat op te bouwen. Ik heb wel ideeën over mijn voorjaar, maar het is nog niet in beton gegoten. Ik wil wel naar de Vlaamse klassiekers toewerken, en het Openingsweekend overslaan is ook wel een keer lekker.”