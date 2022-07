Ellen van Dijk maakt status waar in middagtijdrit Baloise Ladies Tour

Ellen van Dijk heeft op de vierde dag van de Baloise Ladies Tour de tijdrit rond Knokke-Heist op haar naam geschreven. Over de rit over 15,6 kilometer deed de wereldkampioene 19:34 minuten en daarmee was ze 44 seconden sneller dan nummer twee Mieke Kröger. Van Dijk nam ook de leiderstrui over van Lorena Wiebes.

Nadat Lorena Wiebes aan het begin van de middag in Knokke-Heist al de beste was in een rit in lijn over 82,8 kilometer, stond aan het eind van de middag rond de West-Vlaamse badplaats ook nog een tijdrit over 15,6 kilometer op het programma. Vanuit deelgemeente Westkapelle voerde de route een stukje over Nederlands grondgebied, om dan via Hoeke en Oostkerke terug te gaan naar de finish in Westkapelle.

Nadat Ellen van Dijk woensdag al de proloog in Utrecht had gewonnen, was ze nu opnieuw de favoriete. De renster van Trek-Segafredo maakte haar status van wereldkampioene nogmaals waar; als de nummer twee van het algemeen klassement mocht ze als voorlaatste vertrekken en ze verbeterde de toptijd van Mieke Kröger ruimschoots (19:34 min. om 20:18 min.). Toen was het alleen nog wachten op de binnenkomst van Wiebes.

Wiebes kwam niet in de buurt van de tijd van Van Dijk en beëindigde de rit in 20:25 minuten. Voor Van Dijk, die twintig seconden achterstand had op haar landgenote, was dat ruim voldoende om de leiding in het algemeen klassement over te nemen. Morgen eindigt de Baloise Ladies Tour met een etappe over 119,7 kilometer met de start en de finish in het Oost-Vlaamse Deinze, met daarin verschillende kasseistroken.