Ellen van Dijk gaat in mei het werelduurrecord aanvallen

“Dit is al lange tijd een droom van me”, zegt Van Dijk in het persbericht van Trek-Segafredo. “Het uurrecord is iets waarvan ik altijd heb gezegd dat ik het op een dag zou gaan doen, en nu is die dag eindelijk daar. Ik krijg vlinders in mijn buik wanneer ik eraan denk, een mengeling van enthousiasme en zenuwen, wat normaal is. Je zit altijd een beetje op het randje met grote uitdagingen, en dit is een gigantische uitdaging, dus het gaat tegelijk spannend en eng zijn.”

Beslissing na wereldkampioenschap tijdrijden

Van Dijk besloot de uitdaging aan te gaan nadat ze in 2021 wereldkampioen tijdrijden werd in België. “We begonnen al over het uurrecord te praten toen ik bij Trek-Segafredo kwam, vier jaar geleden, maar toen was het niet het juiste moment. Ik moest nog blessures overwinnen en wist dat ik niet op mijn best kon zijn. Nu weet ik daarentegen dat ik klaar ben om me te meten met de huidige standaard.”

“Het was na de wereldkampioenschappen van vorig jaar dat ik het onderwerp weer ter sprake bracht. Ik had de regenboogtrui gewonnen, wat mijn grote doel van het jaar was en ik zei tegen mezelf en het team dat het tijd voor mijn volgende droom was, het uurrecord. Op het decembertrainingskamp begonnen we vervolgens echt serieus erover te praten en plannen te maken.”

Geen exclusieve focus

Van Dijk heeft de afgelopen maanden geen exclusieve focus op haar recordpoging gehad. In mei, nadat ze ook nog Parijs-Roubaix heeft gereden, zal dat veranderen, vertelt de 35-jarige renster. “Momenteel train ik al meer op mijn tijdritfiets, want ik zal lang in die positie moeten zitten. Ik was maandag ook al in de windtunnel en we hebben ook wat baantesten gedaan”, vertelt Van Dijk, die al wel wat baanervaring heeft. In 2008 werd ze wereldkampioen op de scratch en in 2012 deed ze met de Nederlandse ploeg mee op de ploegachtervolging tijdens de Olympische Spelen in Londen.

Het meeste werk moet in de komende weken nog gebeuren, aldus Van Dijk. “Trek maakt een baanversie van de Speed Concept (de tijdritfiets van Trek, red.) en Santini maakt een nieuw pak, dus ik heb nog niet exact hetzelfde materiaal als wat ik op de dag zelf zal gebruiken.”

Joss Grenchen: 48,405 kilometer

Het werelduurrecord voor vrouwen staat momenteel, zoals gezegd, op naam van Lowden, die in zestig minuten 48,405 kilometer reed. “Ik heb geen afstand in mijn hoofd”, zegt Van Dijk. “Ik wil de afstand bij mijn eerste poging gewoon verbreken. Natuurlijk zal het niet gemakkelijk zijn. Ik heb veel respect voor Joss. Ze heeft het erg goed gedaan en heeft de lat met 48,4 kilometer behoorlijk hoog gelegd. Het gaat zeker een heel zwaar uur worden.”

Lowden zette het record in Grenchen, waar ook Van Dijk haar poging zal doen. “We kozen het Velodrome Suisse, omdat het een hele snelle baan is. En hoewel een poging in Mexico, op hoogte, misschien nog sneller was geweest, had dit een volledig andere voorbereiding vereist.”