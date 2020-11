Ellen van Dijk blijft twee jaar langer bij Trek-Segafredo

Ellen van Dijk heeft haar contract bij Trek-Segafredo met twee seizoenen verlengd. Daardoor rijdt de wereldkampioene tijdrijden van Firenze nog tot zeker 2022 bij de Amerikaanse ploeg. Nog vijf rensters tekenden bij, waarmee het team de selectie voor komend jaar rond heeft.

Van Dijk (33) rijdt sinds vorig jaar bij Trek-Segafredo, nadat ze Team Sunweb na twee seizoenen verliet. “Ik ben erg blij om mijn contract te verlengen. Hier heb ik alles wat ik nodig heb: de beste ondersteuning en het beste materiaal in een professionele omgeving. Trek-Segafredo zet zich erg in voor het vrouwenwielrennen en ik ben trots om hier deel van uit te maken. Ik kijk uit naar meer avonturen en, natuurlijk, overwinningen met het team!”

Ook de Franse wegkampioene Audrey Cordon-Ragot (31), Tayler Wiles (31) en Letizia Paternoster (21) verbonden zich twee seizoenen langer aan de ploeg, Trixi Worrack (39) en Lauretta Hanson (26) tekenden voor een jaar bij. “Het was cruciaal om de kern van de ploeg te behouden, zodat we hopelijk de lijn kunnen doortrekken die we hebben ingezet sinds de lockdown”, lichtte sportief directeur Ina-Yoko Teutenberg de contractverlengingen toe.

Selectie vrouwenploeg Trek-Segafredo voor 2021

Shirin van Anrooij

Elynor Bäckstedt

Lucinda Brand

Audrey Cordon-Ragot

Lizzie Deignan

Amalie Dideriksen

Ellen van Dijk

Lauretta Hanson

Chloe Hosking

Elisa Longo Borghini

Letizia Paternoster

Tayler Wiles

Ruth Winder

Trixi Worrack