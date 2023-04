Ellen van Dijk biedt Cecilie Uttrup Ludwig excuses aan: “Ben te ver gegaan”

In de eerste aflevering van de wielerpodcast ‘Wegkletsen’ waren Ellen van Dijk en Roxane Knetemann nog erg kritisch op Cecilie Uttrup Ludwig. Van Dijk nam geen blad voor de mond, maar dit kwam haar op veel kritiek te staan vanuit Denemarken.

De Deense Uttrup Ludwig is vanwege haar aanstekelijke interviews erg populair onder wielerfans, maar in het peloton is ze vanwege haar zuinige manier van koersen minder geliefd. “Ik vind haar zo’n irritante renster. Ze is altijd aan het schreeuwen en het zaniken. Dat kon ik zelf ook wel goed, maar bij haar is er altijd zo’n poeha omheen”, begon Knetemann. Van Dijk vulde aan: “Ze is een renster die nooit een zuchtje wind vangt, ze zit altijd in het wiel, wacht altijd af. De mensen vinden haar fantastisch in de media, maar bij de rensters… Niemand mag haar.”

Van Dijk, die momenteel met zwangerschapsverlof is, kwam in de tweede aflevering terug op haar eerdere uitspraken. De regerend wereldkampioene in het tijdrijden kreeg veel kritische berichten uit Denemarken. “Ik heb er wel een naar gevoel over, want ik vind zelf ook dat ik daarin te ver ben gegaan. Ik heb wat te veel gezegd. Dat ik geen fan van haar ben als renster, dat weet zij zelf ook heel goed. We hebben het regelmatig met elkaar aan de stok in de koers, haha.”

“Ik heb veel negatieve reacties ontvangen vanuit Denemarken en ik moet zeggen: ik snap ook dat die mensen gepikeerd waren. Ik heb dingen gezegd die ik niet had mogen zeggen. Daar heb ik spijt van, dus bij deze wil ik zeggen: undskyld!”, besluit Van Dijk met het Deense woord voor sorry.

Er mag wel wat meer actie in de koers!, aldus @RoxaneKnetemann. En Anna van der Breggen laat ze er gewoon weer om sprinten als Vollering en Kopecky samen op kop zouden komen. Een nieuwe Wegkletsen: https://t.co/6wQ82EppvE ☎️@AnnavdBreggen

