Elleboogbreuk voor Tony Martin na val in Parijs-Nice

Jumbo-Visma zal het een tijdje moeten doen zonder Tony Martin. De ervaren Duitser kwam donderdag ten val in Parijs-Nice en blijkt zijn elleboog te hebben gebroken.

De 35-jarige renner zal naar alle waarschijnlijkheid niet van start gaan in de Ronde van het Baskenland (5-10 april), normaal zijn eerstvolgende wedstrijd op de kalender. De onfortuinlijke Martin kwam samen met zijn ploeggenoot Primož Roglič ten val in de finale van de vijfde etappe van Parijs-Nice, met aankomst in Bollène.

Roglič kon zonder problemen zijn weg vervolgen, maar Martin was niet meer in staat om verder te rijden. De valpartij gebeurde op goed 35 kilometer van de streep na een wegversmalling op het parcours. Martin probeerde na de crash weer op zijn fiets te kruipen, maar had last van duizeligheid en moest opgeven.

“Tony had erg veel pijn aan zijn ellenboog”, zo liet ploegleider Grischa Niermann gisteren al weten. “Hij is daarom ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Dit is natuurlijk een enorme aderlating voor de ploeg. We zullen het de komende dagen zonder hem moeten doen.”