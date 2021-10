Elizabeth Deignan zegeviert in Parijs-Roubaix voor vrouwen na solo van 81 kilometer, Vos tweede

Elizabeth Deignan heeft de eerste editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen gewonnen. De renster van Trek-Segafredo trok ten aanval op de eerste kasseienstrook en bleef uit handen van de aanstormende Marianne Vos.

Zaterdag 2 oktober stond dan eindelijk de eerste editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen op het menu. Een koers van 115,6 kilometer naar de wielerbaan in Roubaix, met 29,2 kilometer aan kasseistroken.

De eerste echte aanval bleek zaterdag meteen de juiste te zijn. Op de eerste kasseistrook, toen er nog 81 kilometer te rijden was, ging Elizabeth Deignan er alleen vandoor. Vooraf had niemand een stuiver gegeven voor haar vlucht, maar door de chaos achter haar breidde ze beetje bij beetje haar voorsprong op het peloton uit.

Achtervolging op Deignan komt moeizaam op gang

Rensters als Marianne Vos en Elisa Longo Borghini ranselden het peloton wel een aantal keer uit elkaar, maar na elke kasseistrook kwamen er steeds weer rensters terug. Zo kon er nooit een gecontroleerde achtervolging op gang komen. Vele valpartijen hielpen daarnaast ook niet bij het terughalen van de Britse renster. Op elke strook was het wel een keer raak. Wereldkampioene Elisa Balsamo maakte op een vervelende manier kennis met de kasseien in het noorden van Frankrijk, net als Lotte Kopecky en vele anderen.

Met nog 25 kilometer te gaan kwam er dan toch een achtervolging op gang. Jumbo-Visma, Movistar en SD Worx deden wat werk voor de kopvrouwen, waardoor de voorsprong terugliep van meer dan tweeënhalve minuut tot twee minuten. De Champins-en-Pévèle en Carrefour de l’Arbre moesten toen echter nog komen.

Vos jaagt op Deignan, maar komt te laat

Om toch nog kans op de zege te maken, trok Vos meteen ten aanval. Niemand was in staat om te volgen. Longo Borghini probeerde het even, maar kraakte snel. De overige rensters konden ook niet mee of werden opgehouden door een valpartij. Ellen van Dijk smakte daar namelijk hard tegen de grond; de wereldkampioene tijdrijden nam een aantal rensters met zich mee.

Het podium was na deze stroken beslist, want Vos slaagde er niet meer in om het gat met Deignan te dichten. Met Deignan op een, Vos op twee en Longo Borghini op drie kwamen ze allemaal solo aan op de mythische wielerbaan in Roubaix.