Elizabeth Deignan denkt aan rentree in La Vuelta Femenina

Elizabeth ‘Lizzie’ Deignan, die vorig seizoen niet koerste omdat ze zwanger was van haar inmiddels geboren tweede kindje, hoopt in mei weer een rugnummer op te spelden. De renster van Trek-Segafredo denkt aan een rentree in La Vuelta Femenina, de Ronde van Spanje voor vrouwen.

De inmiddels 34-jarige Deignan miste eerder het seizoen 2018, toen ze zwanger was van haar eerste kindje, Orla. Na haar comeback won ze, naast Parijs Roubaix 2021, onder andere Luik-Bastenaken-Luik en La Course. In februari 2022 ging ze opnieuw met zwangerschapsverlof, maar haar ploeg Trek-Segafredo besloot haar contract gewoon te verlengen tot eind 2024.

De oud-wereldkampioene heeft inmiddels de knop omgedraaid en is alweer bezig met haar rentree, al zal het nog wel even duren vooraleer we Deignan weer terugzien in het peloton. Ze mikt op een rentree in de zevendaagse La Vuelta Femenina (1-7 mei), al is dit zeker nog niet in steen gebeiteld. “Ik verwacht dat het weer een tijdje zal duren vooraleer ik op niveau ben. In 2024 wil ik de lat voor mezelf dan weer hoger leggen”, laat ze weten aan Velonews.

“Je kunt jezelf altijd nog beter voorbereiden, maar op een gegeven moment moet je toch echt in het diepe springen. Ik voel ook niet dezelfde druk als na mijn eerste zwangerschap. Toen had ik echt het gevoel dat ik iets moest bewijzen, maar nu kan ik wat rustiger opbouwen en nog altijd van waarde zijn voor de ploeg. Ik denk dat een terugkeer in mei realistisch is.”

Deignan wist in haar carrière al heel wat mooie koersen te winnen, met als hoogtepunt de wereldtitel in het Canadese Richmond. Ook was ze op klassiek gebied al zeer succesvol met winst in de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik, Parijs-Roubaix, Strade Bianche, de Trofeo Binda (2x) en de Ronde van Drenthe.