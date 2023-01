Elite of belofte? Shirin van Anrooij legt haar afwegingen uit voor WK veldrijden

Video

Shirin van Anrooij hakt maandag de knoop door of ze het WK veldrijden in Hoogerheide betwist bij de elites of de beloften. Na de Wereldbeker in Benidorm ontkwam ze niet aan vragen daarover. Voor de camera van WielerFlits legt ze uit welke afwegingen ze maakt. “Het fijne is dat er eigenlijk geen verkeerde keuze is”, is haar eigen conclusie.

De vraag der vragen: wordt het het WK bij de elites of het WK bij de beloften? “Het is allebei heel mooi. Ik had als doel gesteld om het WK te winnen dit jaar, maar ineens is er ook de mogelijkheid dat te doen bij de elites. Iets wat ik nooit had verwacht. Ik moet de afweging maken hoe groot mijn kansen zijn om te winnen”, aldus Van Anrooij.

“Ook al is een tweede of derde plaats bij de elites meer waard dan een beloftentitel… Voor mij is dat dit jaar niet het geval”, gaat de renster van Baloise Trek Lions verder. “Er is niets mooiers dan de elitetitel, maar het wordt een lastige strijd. Het parcours in Hoogerheide is onvoorspelbaar en daarom is het lastig. En het niveau ligt zo dicht bij elkaar.”

‘Er is geen verkeerde keuze’

Voor Van Anrooij telt alleen een regenboogtrui over twee weken. “Ik weet dat ik spijt ga hebben als ik tweede of derde word bij de elites. Wat eigenlijk al heel mooi zou zijn”, geeft ze toe.

Nu leeftijdsgenoten Fem van Empel en Puck Pieterse al voor de elites hebben gekozen, lijkt de beloftentitel voor het grijpen te liggen. “Dat zou je denken. Maar maak ik volgend jaar ook weer zoveel kans maak op de elitetitel? Dat is ook weer de afweging. Ik ga er nog goed over nadenken en morgen hak ik de knoop door. Het fijne is wel dat er eigenlijk geen verkeerde keuze is”, aldus Van Anrooij.

