Elise Uijen pakt Europese titel tijdrijden voor junioren maandag 24 augustus 2020 om 10:13

Elise Uijen is de nieuwe Europese kampioene tijdrijden voor junioren. Op het parcours rond Plouay bleef de Nederlandse de Française Maeva Squiban ruim een minuut voor. Carlotta Cipressi uit Italië legde beslag op het brons.

Uijen ging al als negende van de 24 rensters van start, maar ze vloog over het parcours. De jonge Nederlandse, sinds juni 17 jaar, zette na 25,6 kilometer de klok stil op 37m24s en reed daarmee een gemiddelde snelheid van 41,05 per uur. Toen was het afwachten wat de concurrentie deed. In de volgende ritten zag ze echter de ene na de andere concurrente tekort schieten.

Uiteindelijk kwam de Française Maeva Squiban het ‘dichtst’ in de buurt, maar haar achterstand aan de streep bedroeg ruim een minuut. Carlotta Cipressi uit Italië pakte het brons. Shirin van Anrooij, die als titelverdedigster als laatste aan de start verscheen, kwam net tekort voor het podium en eindigde op de vierde positie.