Elisa Longo Borghini wint Roubaix na moeilijke periode: “Ongelofelijk gevoel”

Elisa Longo Borghini won vandaag de tweede editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen door een lange solo uit haar benen te schudden. “Het is een ongelofelijk gevoel”, zegt de Italiaans kampioene in het flashinterview na afloop.

“Om eerlijk te zijn, is het een heel moeilijk voorjaar voor mij geweest”, vervolgt Longo Borghini. “Ik had een maandlang luchtwegproblemen en kon niet presteren zoals ik zou willen. Ik wist dat ik meer waard ben dan dat ik liet zien. Het was frustrerend. Het was een beetje moeilijke tijd”, aldus de renster van Trek-Segafredo, die haar familie uitgebreid bedankte. “Zij hielden mijn moraal hoog.”

Uiteindelijk reed Longo Borghini meer dan dertig kilometer in haar eentje voorop. “Zoals ik zei: als je luchtwegproblemen hebt, kun je niet goed ademen en de andere vrouwen niet volgen. Ademen is alles in wielrennen. Ik moest een stapje terugdoen om er twee vooruit te zetten. Dus ik sloeg de Amstel Gold Racen en Brabantse Pijl over, en heb antibiotica gehad. Uiteindelijk kwam ik van de infectie af. En als ik me goed voel, win ik.”

Trek-Segafredo

De Italiaans kampioene bedankte ook haar team voor het vertrouwen. “Ook al presteerde ik niet zoals verwacht, toch brachten ze me naar deze wedstijd. Ik dacht dat ik niet klaar zou zijn, dat ik het niet wilde. Maar zij bleven zeggen: je bent klaar, meer dan klaar, je kunt dit. Ze hadden gelijk.”

Ook haar ploeggenotes kregen, tot slot, een bedankje. “Eerlijk gezegd, zou ik willen dat ik al mijn ploeggenotes op het podium kon roepen. Het was een echte teamprestatie. Ik moet iedereen bedanken. Dit is ook een beetje voor Elisa (Balsamo, red.), die gediskwalificeerd werd. Soms pak je gewoon een plakbidon in de wedstrijd. De regel is de regel, maar ik vind het toch jammer voor haar.”