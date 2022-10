Elisa Longo Borghini triomfeert in Tre Valli Varesine voor vrouwen

Elisa Longo Borghini heeft de Tre Valli Varesine voor vrouwen gewonnen. De 30-jarige renster van Trek-Segafredo, die afgelopen zaterdag ook al de Giro dell’Emilia op haar naam schreef, reed in de finale weg uit een elitegroepje en kwam solo over de streep. Achter Longo Borghini werd Veronica Ewers tweede, Ane Santesteban eindigde op de derde plek.

De vrouwenwedstrijd van de Tre Valli Varesine was 88,9 kilometer lang en begon in Busto Arsizio. Van daar werd koers gezet naar Varese, waar een vier keer te verrijden finaleronde van ongeveer twaalf kilometer wachtte. Deze lokale lus had de Montello (1 km aan 5,2%) en de Casbeno (2,5 km aan 4,9%) als scherprechters.

Met onder anderen Elisa Balsamo, Elisa Longo Borghini, Marta Cavalli, Mavi García en titelverdedigster Arlenis Sierra stonden er verschillende grote namen aan het vertrek. In de beginfase hielden zij zich nog koest. Het was in plaats daarvan Alice Gasparini (Isolmant-Premac-Vittoria) die een tijdje alleen voor het peloton uitreed. Toen zij weer was teruggepakt, ging Sophie-Wright (UAE Team ADQ) er vandoor.

Jelena Eric, Sara Martín (Movistar), Leah Thomas (Trek-Segafredo), Morgane Coston (Franse selectie), Amanda Spratt (BikExchange-Jayco), Elena Pirrone (Valcar-Travel&Service), Jade Wiel (FDJ-SUEZ-Futuroscope) en Kirstie van Haaften (Parkhotel Valkenburg) maakten de sprong, maar toen ook Elisa Longo Borghini en Mavi García overstaken, voelden verschillende ploegen in het peloton de dreiging. Zij zorgden ervoor dat het gat weer gedicht werd. Een compleet pak begon aan de laatste twintig kilometer.

In de twee laatste rondes dunde dit peloton echter wel stevig uit. Toen er vooraan nog een kleine groep over was, zag Longo Borghini haar kans schoon om het nogmaals te proberen. De Italiaanse begon in de laatste tien kilometer aan een solo. De winnares van de zaterdag verreden Giro dell’Emilia hield stand tegen de achtervolgers en boekte zo haar tweede zege op een rij.