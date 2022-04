De tweede editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen is gewonnen door Elisa Longo Borghini. De Italiaans kampioene kwam alleen aan op het Vélodrome André Pétrieux, nadat ze ruim dertig kilometer in haar eentje op kop had gereden. Lotte Kopecky won de sprint voor plek twee, net voor Lucinda Brand.

Dit bericht wordt aangevuld.