Elisa Longo Borghini soleert naar Italiaanse wegtitel

Elisa Longo Borghini mag zich een jaar lang de Italiaans kampioene op de weg noemen. De renster van Trek-Segafredo soleerde zaterdag in Breganza naar de zege. Katia Ragusa en Marta Cavelli grepen het zilver en het brons.

De 28-jarige Longo Borghini won twee maanden geleden ook al de Italiaanse titelstrijd in de tijdrit. Op de erelijst volgt de Italiaanse renster, die zaterdag in het tenue van het nationale politiekorps reed, Marta Bastianelli op.

De mannen streden in augustus al om de Italiaanse driekleur. Giacomo Nizzolo bleek in Cittadella sneller te zijn dan Davide Ballerini en Sonny Colbrelli.

And we have another National Champion in our team!

Big CONGRATS to @ElisaLongoB in taking a solo win in the 🇮🇹 Italian road Championships!!

(She's wearing the National Police kit). pic.twitter.com/uhBJNyScrZ

