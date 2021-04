Elisa Longo Borghini en SD Worx voeren Women’s WorldTour aan na voorjaar

Overzicht

Het eerste wedstrijdblok van de Women’s WorldTour zit erop. Na het klassieke voorjaar gaat Elisa Longo Borghini aan de leiding in dit klassement voor Marianne Vos en Annemiek van Vleuten. Met Demi Vollering en Anna van der Breggen staan er nog twee Nederlandse vrouwen in de voorlopige top vijf. Lotte Kopecky is op plaats tien de eerste Belgische in de ranglijst. SD Worx voert na het klassieke voorjaar de ploegenranking aan.

In liefst acht wedstrijden konden de vrouwen punten verdienen voor het Women’s WorldTour-klassement, de wedstrijdcyclus die in 2016 in het leven werd geroepen ter vervanging van de Wereldbeker. Het WWT-seizoen begon in Strade Bianche, waar Chantal van den Broek-Blaak er met de paarse leiderstrui vandoor ging. Daarna wisselde het tricot een paar keer van eigenaresse.

Dankzij een derde plaats in Luik-Bastenaken-Luik wist Elisa Longo Borghini Marianne Vos voorbij te streven. Na het voorjaar voert de Italiaans kampioene dus het regelmatigheidsklassement aan. Het verschil tussen de twee is niet groot: er zit nog geen honderd punten tussen Vos en Longo Borghini.

In de ploegenranking heeft SD Worx een dikke 1200 punten voorsprong op Trek-Segafredo. Movistar staat dankzij puike prestaties van Annemiek van Vleuten en Emma Norsgaard voorlopig op plek drie in deze ranglijst. Jumbo-Visma is op de vierde plaats de eerste continentale ploeg op de rankingrangschikking.

Novolodskaya beste jongere

De Women’s WorldTour heeft ook een apart klassement voor de beste jongere. Per wedstrijd vallen er 6, 4 en 2 punten te verdienen door de drie beste jongeren in de uitslag. De Russische Maria Novolodskaya (A.R. Monex) bevestigde tijdens het voorjaar diverse malen dat ze een groot talent is. Met 22 punten staat ze voorlopig aan de leiding voor Evita Muzic (FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope) en Emma Norsgaard (Movistar), die beiden 14 punten verzamelden.

Opmerkelijk detail: in de algemene ranglijst staat Norsgaard met 408 punten wel ruim voor Novolodskaya (132). Mischa Bredewold staat met zes punten voorlopig op een gedeelde vijfde plaats in deze rangschikking.

De eerstvolgende wedstrijd om de Women’s WorldTour vindt van 20 tot en met 23 mei plaats in Spanje. De Vuelta a Burgos is voor het eerst onderdeel van de wedstrijdcyclus. Eind oktober staat de Ronde van Drenthe voorlopig gepland als de laatste koers op de WWT-kalender.

Women’s WorldTour Ranking na Luik-Bastenaken-Luik

1. Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) – 1568 punten

2. Marianne Vos (Jumbo-Visma) – 1484 punten

3. Annemiek van Vleuten (Movistar) – 1420 punten

4. Demi Vollering (SD Worx) – 1108 punten

5. Anna van der Breggen (SD Worx) – 940 punten

6. Katarzyna Niewiadoma (Canyon-SRAM) – 940 punten

7. Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope) – 888 punten

8. Grace Brown (Team BikeExchange) – 700 punten

9. Lisa Brennauer (Ceratizit-WNT) – 604 punten

10. Lotte Kopecky (Liv Racing) – 604 punten

14. Chantal van den Broek-Blaak (SD Worx) – 448 punten

20. Jolien D’hoore (SD Worx) – 260 punten

26. Amy Pieters (SD Worx) – 168 punten

28. Floortje Mackaij (Team DSM) – 148 punten

29. Kirsten Wild (Ceratizit-WNT) – 140 punten

36. Lucinda Brand (Trek-Segafredo) – 112 punten

39. Ellen van Dijk (Trek-Segafredo) – 108 punten

44. Riejanne Markus (Jumbo-Visma) – 80 punten

46. Jeanne Korevaar (Liv Racing) – 72 punten

Volledige ranglijst

Women’s WorldTour Team Ranking na Luik-Bastenaken-Luik

1. SD Worx 3496

2. Trek-Segafredo – 2276

3. Movistar – 2224

4. Jumbo-Visma – 1692

5. FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope – 1540

6. Team BikeExchange – 1392

7. Liv Racing – 1364

8. Canyon-SRAM – 1316

9. Ceratizit-WNT – 1036

10. Alé BTC Ljubljana – 968

11. Valcar-Travel & Service – 612

12. Team DSM – 512

13. Tibco-SVB – 412

14. A. R. Monex – 360

15. Parkhotel Valkenburg – 88

16. Drops-Le Col s/b Tempur – 64

17. Bingoal Casino-Chevalmeire – 48

18. Rally – 40

19. Top Girls Fassa Bortolo – 32

20. NXTG Racing – 32

Volledige ranglijst