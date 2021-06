Elise Chabbey vloert Lizzie Deignan in eerste etappe Ronde van Zwitserland

Elise Chabbey heeft de eerste etappe van de Ronde van Zwitserland gewonnen. De etappe werd voornamelijk gekleurd door thuisrensters en het was uiteindelijk de Zwitserse kampioene van Canyon-SRAM die de overwinning wist te grijpen. Zij klopte Lizzie Deignan (Trek-Segafredo) in een sprint-à-deux.

Het spel ging in de eerste van twee ritten al snel op de wagen. Op het heuvelachtige parcours rond Frauenfeld lieten met name de Zwitserse toprensters zich van voren zien. Marlen Reusser (Alé BTC Ljubljana), Elise Chabbey (Canyon-SRAM) en Jolanda Neff, die even de mountainbike verruilde voor de koersfiets, gaven acte de présence in de kopgroep. Mikayla Harvey, ploeggenote van Chabbey, en Lizzie Deignan waren ook van de partij.

Achter dit vijftal was de verbrokkeling groot in de regenachtige omstandigheden. Een tweede groepje zou zich pas op meer dan vier minuten van de winnares aan de eindstreep melden. Het maakt dat de top van het klassement al vast lijkt te staan.

Slimme Chabbey verschalkt Deignan

Het was Chabbey, die in een vorig sportleven als kanovaarster actief was op de Olympische Spelen van Londen, die in de slotfase haar aanvalslust niet onder stoelen of banken stak. Het was dan ook niet verrassend dat zij de aanzet gaf voor de beslissende demarrage. De nationaal kampioene kreeg het gezelschap van Deignan en getweeën reden ze richting de meet. Daarachter werden er zeker nog pogingen ondernomen door Reusser, Neff en Harvey, maar deze versnellingen leverden niets op.

Toen tijdritspecialiste Reusser zich na veel vijven en zessen kon loswurmen was het al te laat. Chabbey en Deignan mochten het onder elkaar uitmaken. In de laatste rechte lijn rekende Chabbey op sublieme wijze af met de Britse, waarmee ze het thuispubliek bijkans in extase bracht. En zichzelf ook: want ze boekte haar eerste succes in een reguliere UCI-koers. Als klap op de vuurpijl gaat ze tevens aan de leiding in de tweedaagse. In de vlakke slotrit moet ze proberen een voorgift van vier tellen te verdedigen op Deignan.

