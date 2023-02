Elisa Balsamo veruit de snelste in openingsrit Setmana Ciclista Valenciana

Elisa Balsamo heeft de eerste etappe van de Setmana Ciclista Valenciana op haar naam geschreven. De Italiaans kampioene was in de straten van Sagunt veruit de snelste in de massasprint. Lotta Hentalla (AG Insurance-Soudal Quick-Step) werd tweede, Coryn Labecki (Jumbo-Visma) derde.

De Setmana Ciclista Valenciana begon met een relatief eenvoudige etappe van Valencia naar Sagunt. De 119 kilometer lange etappe begon wel met een stevige klim, maar daar gebeurde niet veel. Het was pas in de afdaling dat Matilde Vitillo (Bepink) een gat sloeg. De 21-jarige Italiaanse reed een tijdje alleen vooruit, maar half koers was haar liedje alweer uitgezongen.

Later zagen we Caroline Andersson (Liv Racing TeqFind) het eveneens in haar eentje proberen. Zij reed een voorsprong van bijna een minuut bij elkaar, maar door het werk van EF Education-TIBCO-SVB en DAS-Handsling zat haar avontuur er voor het ingaan van de laatste tien kilometer weer op. De wedstrijd zou eindigen in een massasprint.

In die sprint werd Elisa Balsamo perfect gebracht door haar ploeggenotes van Trek-Segafredo. Vervolgens was het een koud kunstje voor de voormalig wereldkampioene om het af te maken. Lotta Hentalla en Coryn Labecki konden nog enigszins in de buurt blijven, maar de rest eindigde op vele lengtes.