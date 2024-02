zondag 18 februari 2024 om 14:17

Elisa Balsamo sluit Ronde van Valencia af met tweede ritzege, Marlen Reusser pakt eindklassement

Elisa Balsamo heeft zondag de slotrit van de Setmana Ciclista Valenciana gewonnen. De sprintster van Lidl-Trek trok na 118 kilometer aan het langste eind in de straten van Valencia. Eerder deze week won Balsamo ook al de openingsrit. De leidende positie van Marlen Reusser (SD Worx-Protime) in het klassement kwam niet meer in gevaar, zij pakte de eindzege.

De slotrit speelde zich af tussen Sagunt en Valencia-stad. Tussen deze twee plaatsen had de organisatie een redelijk vlakke route uitgetekend, met uitzondering van L’Oronet (5,7 km aan 4,5%, maximaal 10%), een beklimming van tweede categorie. De top van deze klim lag op iets meer dan twintig kilometer van de meet.

Twee rensters in de aanval

Marlen Reusser had voor de start de beste papieren om de ronde te winnen, al was het verschil met de nummers twee en drie, Katarzyna Niewiadoma (op 8 seconden) en Niamh Fisher-Black (op 12 seconden), zeker nog speelbaar. In het eerste wedstrijduur viel niet veel te beleven, maar twee rensters wisten uiteindelijk weg te rijden uit het peloton. De Oekraïense Olha Kulynych en Aileen Schweikart uit Duitsland reden een tijdje een halve minuut voor de meute uit, maar bleken een vogel voor de spreekwoordelijke kat.

Kulynych verdween al vrij snel van het voorplan, maar Schweikart wist het nog wat langer uit te zingen in de spits van de koers. De renster van Laboral Kutxa-Fundación Euskadi kreeg op een bepaald moment het gezelschap van twee tegenaanvallers: de Colombiaanse Andrea Alzate (Eneicat-CMTeam) en de Britse Alice Wood (Human Powered Health). Deze aanval was echter geen lang leven beschoren. Schweikart, Alzate en Wood werden nog voor de voet van L’Oronet (5,7 km aan 4,5%) weer bijgehaald.

Weinig spektakel op de laatste klim

Op de flanken van deze beklimming, de laatste in deze Ronde van Valencia, besloot Mavi García haar kaarten op tafel te gooien. Maar de scherprechter van de dag was duidelijk niet zwaar genoeg, want een grote favorietengroep kwam over de top. Daar was weinig controle, waardoor meerdere rensters de kans zagen om weg te rijden. Dat had ook weer tot gevolg dat er veel naar elkaar gekeken wordt, omdat geen enkele ploeg het initiatief nam op kop van het peloton.

Valerie Demey sloeg nog wel een gaatje op de lange, brede wegen richting Valencia, maar ook de Belgische van VolkerWessels redde het niet. Visma | Lease a Bike trok nog wel een paar keer in het offensief, zodat Marianne Vos zich gedeisd kon houden in het peloton en de andere ploegen aan het werk moesten.

Kristen Faulkner probeerde een massasprint nog te ontlopen, maar in de laatste kilometer werd de Amerikaanse nog teruggepakt. In de sprint die daarop volgde was Elisa Balsamo een klasse apart. De Italiaanse van Lidl-Trek won met meerdere fietslengtes voorsprong, voor Arlenis Sierra (Movistar) en Nadia Quagliotto (Laboral Kutxa-Fundación Euskadi). Marianne Vos kwam niet aan sprinten toe en kwam balend over de finish.