Elisa Balsamo klopt Marianne Vos in eerste rit in lijn Giro d’Italia Donne

Elisa Balsamo van Trek-Segafredo heeft de eerste rit in lijn in de Giro d’Italia Donne gewonnen. In Tortolì was de 24-jarige wereldkampioene de beste in de massasprint. Ze versloeg Marianne Vos (Jumbo-Visma) nipt op de streep.

Na de door Kirsten Faulkner (Team BikeExchange-Jayco) gewonnen proloog in Cagliari, ging de Giro d’Italia Donne verder met de eerste rit in lijn. Tijdens de tweede dag van het driedaagse verblijf op Sardinië, liep het parcours over 106,5 kilometer van Villasimius, in het zuiden van het eiland, naar het noordelijker gelegen Tortolì. Vroeg in de rit lag bij Castiadas het eerste klimmetje dat meetelde voor het bergklassement. Daarna ging het over de glooiingen achter de Tyrreense kust naar de finish, waar de snelle vrouwen de favoriet waren.

Om tien over half een werd het startsein gegeven voor deze etappe. Franziska Brauße (Ceratizit-WNT) kwam als eerste boven op het enige gecategoriseerde klimmetje en verzekerde zich zo van de bergtrui aan het eind van de dag. De Duitse, olympisch en wereldkampioen op de baan, reed enige tijd vooruit met de Australische Neve Bradbury (Canyon-SRAM), maar deze vrouwen waren na het eerste koersuur alweer opgenomen in het peloton. Een nieuwe aanval liet niet lang op zich wachten.

De Italiaanse Matilde Vitillo (Bepink) ontsnapte samen met haar landgenote Cristina Tonetti (Top Girls Fassa Bortolo) en zij zagen op vijftig kilometer van de finish Inga Češulienė (Aromitalia), Beatrice Rossato (Isolmant-Premac-Vittoria), Marta Jaskulska (Liv Racing Xstra) en Francesca Pisciali (Mendelspeck) aansluiten. De kopgroep van zes pakte drie minuten voorsprong, maar op dertig kilometer van de streep versnelde het peloton en begon het verschil langzaam maar zeker terug te lopen.

Alles komt bij elkaar

Met nog twintig kilometer te koersen, was het verschil teruggelopen tot een halve minuut en was het hollen en stilstaan in de kopgroep. Pisciali probeerde het even alleen, maar de zes vluchters waren kansloos tegen het peloton. Op tien kilometer van de finish was alles weer bij elkaar. Vanaf dat moment was het aan de ploegen van de sprintsters om hun kopvrouwen zo goed mogelijk te positioneren. Jumbo-Visma zat met Nederlands kampioen Riejanne Markus goed van voren om Marianne Vos te plaatsen voor de massasprint in Tortolí.

De finale was lastig, met nog een scherpe bocht op 700 meter van de streep. Daarna ging het rechtdoor naar de finish. Vos maakte er een lange spurt van en sloeg een gaatje. Elisa Balsamo kon echter nog naar het wiel springen en langszij komen. De wereldkampioene, als derde in de proloog in de groene bergtrui, drukte uiteindelijk op de streep haar voorwiel net iets eerder over de streep. Vos moest zich tevreden stellen met de tweede plaats. Charlotte Kool (DSM) werd derde. Lotte Kopecky (SD Worx) en Chiara Consonni (Valcar) maakten de top vijf compleet.

Balsamo pakte naast de etappezege ook de roze leiderstrui.