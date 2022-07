Elisa Balsamo klopt Charlotte Kool en pakt tweede ritzege in Giro Donne

Elisa Balsamo heeft de vierde etappe van de Giro d’Italia Donne gewonnen. In Reggio Emilia was de wereldkampioene van Trek-Segafredo de sterkste in de massasprint. Charlotte Kool kwam als tweede over de streep, Marianne Vos was derde. Chiara Consonni en Marta Bastianelli maakten de top vijf compleet. Annemiek van Vleuten hield de roze trui.

Na de zware etappe rond Cesena waar Annemiek van Vleuten een geslaagde greep naar de roze trui deed, ging de Giro d’Italia Donne verder met een relatief makkelijke rit van Carpi naar Reggio Emilia. De rit over de Povlakte kende weinig hoogtemeters, dus konden de snelle vrouwen uit het peloton de messen slijpen. Ook de eerste en tweede rit waren al in een sprint geëindigd met Elisa Balsamo en Marianne Vos als winnaressen.

De etappe werd lange tijd gekleurd door een kopgroep van vijf. Matilde Vitillo (Bepink), ritwinnaar in de Vuelta a Burgos, de ploeggenotes Giorgia Bariani en Iris Monticolo (Top Girls Fassa Bortolo), voormalig Brits kampioen Hannah Barnes (Uno-X) en Lets kampioen Anastasia Carbonari (Valcar) sloegen de handen ineen en reden maximaal vijf minuten weg bij het peloton, waar de teams van de sprinters controleerden.

Op veertig kilometer van de finish versnelde het peloton en begon de voorsprong van de vluchters langzaam maar zeker terug te lopen. Met nog zeventien kilometer te koersen bedroeg het verschil nog maar een minuut en sprong Bariani van voren weg. De 21-jarige Italiaanse, onlangs zevende op het nationaal kampioenschap op de weg, probeerde het vanaf dat moment alleen. Ze ging er in haar eentje vol voor.

De strijd tegen het peloton was echter een ongelijke en op vier kilometer van de finish was Bariani ingelopen. Daarna was het aan de treintjes van de sprinters om hun kopvrouwen zo goed mogelijk te positioneren. Onder de vod van de laatste kilometer was een omvangrijke valpartij, maar voorin in het peloton ging het onverminderd hard door. Elisa Balsamo ging op 200 meter van de finish als eerste door de laatste bocht en hield stand tot op de streep.

Voor Balsamo was het haar tweede etappezege van deze Giro d’Italia Donne. Eerder won ze ook al de rit naar Tortolì. Voor de wereldkampioene was het al haar achtste zege in het wegwielrennen van het seizoen. Ook op de baan was ze al succesvol tijdens de Nations Cup van Milton.