Elia Viviani wint eerste etappe Tour Poitou-Charentes

De eerste etappe van de Tour Poitou-Charentes is gewonnen door Elia Viviani. De Italiaanse kopman van Cofidis won na ruim 197 kilometer de massasprint in de straten van Parthenay. Met een knappe sprint versloeg hij zijn eigen ploeggenoot Simone Consonni en Marc Sarreau. Viviani is ook de eerste leider.

De vlucht van de dag bestond uit Thomas Denis (Xelliss-Roubaix Lille Métropole), Robin Skivild (Uno-X) en Mattia Viel (Androni Giocattoli-Sidermec). Zij kregen maximaal drie en een halve minuut cadeau van het peloton, waar Cofidis en B&B Hotels de dans leidden. Die ploegen namen het initiatief in dienst van hun sprinters Elia Viviani en Bryan Coquard.

Vooraan ging het te langzaam voor Skivold, die op 75 kilometer van het einde zijn medevluchters afschudde op een van de klimmetjes halverwege de rit. Denis en Viel werden rap ingerekend door het peloton. Toch reed Skivold later weer met een drietal op kop, nadat Jon Irisarri en Jokin Murguialday van Caja Rural-Seguros de oversteek maakten. Zij werden echter dertig kilometer voor het einde ingerekend.

Door een valpartij in de slotfase brak het peloton in twee delen. Onder meer Coquard en Rudy Barbier werden daardoor opgehouden. In de sprint die volgde was het Cofidis boven. Simone Consonni leek het af te maken namens de Franse ploeg, maar door een indrukwekkende jump in de laatste honderd meter was het Elia Viviani die de zege opeiste. Consonni werd tweede, voor Marc Sarreau (AG2R Citroën).