Elia Viviani houdt vast aan combinatie Tour-Giro maandag 25 mei 2020 om 18:24

Elia Viviani rijdt dit najaar de Tour de France en de Giro d’Italia, ondanks dat er slechts een week rust tussen beide grote rondes zit. De Europees kampioen van Cofidis maakte daarnaast bekend dat hij zijn seizoen begint met Milaan-San Remo. Dat zei hij tegen Il Corriere della Sera.

Eigenlijk verandert er weinig aan het programma van Viviani, want ook voor de coronacrisis stonden deze wedstrijden op de planning voor de sprinter. De combinatie Tour-Giro dus ook. “Ik ben dit jaar de kopman van Cofidis, een Franse ploeg, dus daarom heeft de Tour de prioriteit. Maar ik wil ook terugkeren naar de Giro, zoals ik dat ook deed in 2018: volle bak van begin tot eind met de puntentrui om mijn schouders”, zegt Viviani.

Milaan-San Remo, die gepland staat voor 8 augustus, is een van de hoofddoelen van Viviani. “Ik heb mijn programma al een paar keer veranderd, maar het doel blijft de finish op de Via Roma”, doelt hij op de bekende finishstraat van La Primavera. “Ik ben wel sceptisch over het idee om op 8 augustus te starten, zonder wedstrijden in de benen. Het zou beter zijn om Milaan-San Remo te rijden op 22 augustus, maar we wachten nog op bevestiging.”

Geen salarisproblemen bij Cofidis

Tijdens de crisis hebben veel ploegen financiële maatregelen moeten treffen. Bij WorldTour-ploeg Cofidis is dat nog niet het geval. Dat hij zich gelukkig mag prijzen, zegt Viviani. “Er zijn salarisverlagingen van 15 of 20 procent gepland, maar dat is alleen als het seizoen niet meer van start gaat.”