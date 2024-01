maandag 22 januari 2024 om 12:42

Elia Viviani hoopt zich via drie rittenkoersen in Giro-selectie van INEOS te fietsen: “Niet gemakkelijk”

Het grote doel van Elia Viviani in 2024 is het baantoernooi van de Olympische Spelen. Maar voordat hij voor goud gaat in Parijs, wil hij zichzelf ook nog laten zien op de weg. De Italiaan hoopt de selectie te halen van INEOS Grenadiers voor de Giro d’Italia, maar denkt dat dat niet gemakkelijk zal worden. Dat laat hij weten in gesprek met Cyclingnews.

Viviani zit momenteel in Australië, waar hij zijn seizoen begon met de Down Under Classic en Santos Tour Down Under. In die laatste ronde was een tweede plaats in de rit naar Campbelltown zijn beste resultaat. Nu maakt hij zich op voor de Cadel Evans Great Ocean Road Race. “Cadel Evans is een van mijn favoriete koersen. Elke keer dat ik heb meegedaan, vocht ik mee voor de zege of eindigde ik in de top-tien. Dus ik ben daar heel gefocust op.”

“Mijn wedstrijdprogramma gaat verder met de UAE Tour”, vervolgt Viviani. “Daarna doe ik de Ronde van Catalonië en de Ronde van Romandië, in een poging de Giro-selectie te halen. Het is niet gemakkelijk. Het team is zoals bekend heel sterk en wil echt een goede prestatie neerzetten in de Giro. Dus mijn eerste doel is het halen van de Giro-selectie. Daarna ga ik me focussen op de Olympische Spelen.”