Eli Iserbyt zevende op WK: “Goed gevoel, minder goede uitslag”

Eli Iserbyt begon met een scheurtje in de elleboog aan het wereldkampioenschap veldrijden in Oostende, maar strandde toch nog op plek zeven. “Al bij al was de elleboog goed gefixeerd, goed behandeld geweest deze week ook”, aldus Iserbyt aan de microfoon bij Sporza.

“Mijn gevoel was goed, mijn koers ook. Ik denk dat ik er het hoogst haalbare heb uitgehaald op een zandomloop als deze. De uitslag weerspiegelt niet mijn goede gevoel, dit is dus zeker niet waar ik op gehoopt had.”

Boosdoener was ook de bewuste en gevreesde brug vlak na de start. “Na 200 meter zat ik al helemaal vast op die brug. Snap niet dat zo’n brug op een wereldkampioenschap kan, dat is echt jammer. Maar goed, ik wil nu vooral vooruitkijken. We krijgen nog mooie wedstrijden in februari.”