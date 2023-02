Van der Haar over koerswijze Iserbyt en Vanthourenhout: “Begint lachwekkend te worden”

Lars van der Haar heeft in het flashinterview na afloop van de Exact Cross Sint-Niklaas uitgehaald naar Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout. De Nederlands kampioen, die achter Laurens Sweeck als tweede eindigde in Sint-Niklaas, was niet te spreken over de koerswijze van het Pauwels Sauzen-Bingoal-duo. “Het begint wel een beetje lachwekkend te worden dat Eli en Michael gewoon echt niet willen koersen.”

Van der Haar kende een matige start in Sint-Niklaas. “Ik wilde niet op kop zitten bij de start, maar daardoor kwam ik in het gedrang terecht. Dat was niet zo lekker”, aldus de renner van Baloise Trek Lions, die zich echter niet druk maakte om zijn achterstand. “Ik zag dat er van voren twee mannen weer niet wilden koersen, dus ik dacht: ik kan rustig aandoen om weer van voren te komen.”

In de beginfase had Van der Haar ook niet de beste benen, erkende hij. “Ik had liever vanaf het begin vooraan gezeten, maar uiteindelijk kwam ik van voren en begon ik er een paar keer aan te rammelen. Het begint wel een beetje lachwekkend te worden dat Eli en Michael gewoon echt niet willen koersen. Het moet echt alleen maar van mij en Laurens komen. Dat is wel een beetje jammer voor de koers, denk ik.”

Lees meer: Sweeck zegeviert in Exact Cross Sint-Niklaas na nieuw duel met Van der Haar

Het frustreerde Van de Haar zichtbaar dat Iserbyt en Vanthourenhout geen initiatief namen. “Op een gegeven moment denk je er bijna aan om Laurens gewoon weg te laten rijden. Maar goed, uiteindelijk wil je toch zelf winnen. Ik dacht dat ik het ging halen, tot aan het zand. Ik reed daar eigenlijk perfect doorheen, maar net voor het opdraaien van de weg maakte ik een klein stuurfoutje en verloor ik het momentum. Natuurlijk zat ik er ook wel doorheen. Maar ik wil gewoon zo graag koersen. Het publiek wil ook wat zien, niet dat er alleen in de wielen wordt gereden.”

Weer tweede

Voor Van der Haar was het zijn derde tweede plaats op een rij. “Natuurlijk ben ik dat beu. Het schort aan het afmaken, dat weet ik. Ik doe heel hard mijn best om dat nu goed te doen. Vroeger was afmaken mijn ding. Nu misschien nog wel, maar ik kom gewoon steeds een Laurens Sweeck tegen die erg goed is. Morgen (in de X2O Trofee Brussel, red.) gaan we gewoon weer koers maken. We gaan er weer van genieten en ik denk dat het publiek dat ook graag ziet.”