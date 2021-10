Eli Iserbyt wint toch na moeizame cross: “Aanval van Aerts was perfect voor mij”

Eli Iserbyt gaf na afloop van de Wereldbeker van Overijse toe dat hij zich niet perfect voelde in de wedstrijd. Toch wist hij de koers in de laatste ronde naar zijn hand te zetten. Nadat Toon Aerts op de oplopende startstrook aanviel, nam de 24-jarige renner van Pauwels Sauzen-Bingoal de aanval meteen over. Toen zijn ploeggenoot Michael Vanthourenhout vervolgens het gat liet vallen, was de strijd beslist.

“De aanval van Toon was eigenlijk perfect voor mij, omdat ik wist dat zodra hij zou gaan zitten ik erover moest gaan”, keek Iserbyt terug in het flashinterview. De Belgische veldrijder had al wel gevoeld dat het heel lastig was op de klim aan het begin van de technische omloop in Overijse. Dat hij zich wel had vermaakt in de Druivencross, vertelde hij verder. “De regen was een beetje een onzekere factor in de wedstrijd, dus dat was wel plezierig.”

Toch had Iserbyt nooit het perfecte gevoel in de vijfde wereldbekerwedstrijd van het seizoen. “Het was eigenlijk altijd aanklampen en blijven zitten”, zei hij. “Ik had niet veel over, maar ik zag wel dat iedereen wat verval had in de finale en ik niet echt. Het leek misschien een ideaal scenario op tv, maar in de wedstrijd was het toch een beetje van niet beter kunnen”, gaf de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal toe.