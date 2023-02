Eli Iserbyt wint Superprestige Middelkerke: “Dit was er eentje op karakter”

Eli Iserbyt won zaterdag de laatste manche van de Superprestige. In de Noordzeecross in Middelkerke klopte hij Lars van der Haar, na een spannende slotfase. “Dit was er eentje op karakter”, zei Iserbyt in het flashinterview na afloop.

“Ik groeide in de wedstrijd”, vertelt Iserbyt, die in de eerste helft van de cross enkele keren de aansluiting met de koplopers Sweeck en Van der Haar verloor, maar telkens terug wist te keren. “Ik zag dat ik in het zand steeds de mindere was. Ik wilde er telkens wel voorbijgaan, maar Lars reed steeds een enorm strak tempo. Daardoor bleef ik steeds op één, twee meter hangen. In de laatste ronde maakte hij een fout. Dat was voor mij het signaal om door te gaan. Na een val moet je jezelf altijd even herzetten. Daar heb ik een kloof geslagen.”

Heeft Iserbyt bij momenten gedacht dat het voorbij was, als hij weer eens op een gaatje kwam te zitten? “Ja en nee. Ik voelde dat ik op de stukken na het zand de betere was. Daar kon ik mijn power wel echt kwijt. Ik merkte dat ik daar misschien wel het verschil kon maken in de laatste ronde, dus het was bijten tot de laatste ronde om in het wiel te blijven. Ik had dan een beetje geluk dat Lars een foutje maakte. Toen was het vol gas naar de finish.”

Afgelopen woensdag reed Iserbyt de Parkcross Maldegem, waar hij als vijfde eindigde. “Ik was toen wel ontgoocheld, dus ik was erop gebrand om vandaag een goede prestatie neer te zetten. Maar iedereen rijdt na het WK op een heel hoog niveau. Het was dus zeker niet gemakkelijk”, zei de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal, die als tweede eindigde in de Superprestige. Hij ging zijn ploeggenoot Michael Vanthourenhout nog voorbij in Middelkerke.

“We waren er vooraf nog mee aan het lachen. Michael dat hij superbenen had, ik zei hem nog dat we (het prijzengeld, red.) konden splitten. Uiteindelijk heeft het voor mij goed uitgepakt”, lachte Iserbyt.