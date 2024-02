zondag 4 februari 2024 om 12:41

Eli Iserbyt wil gokken op goud: “Heb weinig te verliezen”

Video Het seizoen van Eli Iserbyt kan al niet meer stuk – met winst in de Wereldbeker en de Belgische titel – maar de 26-jarige crosser hoopt vandaag in het Tsjechische Tábor ook een hoofdrol te vertolken op het WK. Iserbyt keek voor de start met onder meer WielerFlits vooruit op de mondiale titelstrijd.

Er was de laatste dagen veel te doen over het parcours in Tábor, maar hoe ligt het er volgens Iserbyt nu bij? “Ik heb nog geen supergevoel. Het is enorm lastig, lastiger dan ik had verwacht. Ik moet nog een beetje mijn draai vinden. Hopelijk kan ik er tijdens de wedstrijd inkomen, maar het zal een enorm lastige koers worden.”

De belangrijkste vraag: wat doet Iserbyt als topfavoriet Mathieu van der Poel een eerste keer doortrekt? “Als je in een goede positie zit, in Mathieu’s wiel, dan moet je het wel proberen. Ik heb persoonlijk niks meer te winnen of te verliezen. Dan kan ik het evengoed proberen.”

“Het is alleen wel echt een rondje waar hij overal zijn power kwijt kan. Als ik niet in de positie zit en Mathieu is al weg, dan zal ik me focussen op het laatste kwartier, voor de podiumplekken”, aldus Iserbyt, die waarschijnlijk zal starten op rhino’s. “Ik denk dat ik bij rhino blijf. Het is me momenteel nog iets te glad voor grifo-banden.”