vrijdag 2 februari 2024 om 18:21

Eli Iserbyt blijft realistisch voor WK veldrijden: “Gevaarlijk om te durven dromen”

Video Eli Iserbyt heeft zijn prijs al binnen, dankzij zijn Belgische titel op het BK in Meulebeke. Maar dat wil niet zeggen dat hij daarom geen ambities heeft voor het WK in Tábor, zo vertelt hij voor onze camera.

“Of ik de leider van de Belgische selectie ben? Misschien ben ik degene die het snelst zijn mond opendoet. Dat is niet altijd even slim. Soms heb ik een visie op de dingen en die wil ik dan zeggen. Maar soms was ik daarbij misschien iets te eerlijk in het verleden, ik ben al iets in getemperd”, zegt hij met de glimlach.

Ook Iserbyt schrok van het veranderde parcours. “Iedereen verwachtte een snel parcours en een snelle wedstrijd. We waren daar op voorbereid, maar nu komen we in Tabor en ligt het supermodderig. Volledig het tegenovergestelde. Het WK in 2015 had exact dezelfde omstandigheden. De cross ontplooide toen in de laatste twintig minuten helemaal, met renners die nog naar voor kwamen gereden. Indelen wordt belangrijk.”

Net als de meeste Belgen, verwacht Iserbyt dat de wereldtitel wel naar Mathieu van der Poel zal gaan “Ik ben een realist en denk: we hebben een heel seizoen afgewerkt. We weten wat de waardeverhoudingen zijn. Op een WK zou dat normaal gezien hetzelfde moeten zijn. Ik ga daar meer vanuit dan te durven dromen. Dat vind ik altijd gevaarlijk. Ik weet perfect wat kan.”

Al belooft het voor het zilver nog leuk te worden. “Wie weet ben ik zondag supergoed en rijd ik weg voor plek twee. Maar de waardeverhoudingen na Mathieu liggen heel dicht bij elkaar. Dat kan interessant worden. Voor het eerst sinds lang heeft Nederland meerdere sterke renners heeft die de wedstrijd hard kunnen maken. Dat is goed voor de sport en hopelijk draait dat niet slecht uit voor België.”