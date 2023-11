woensdag 1 november 2023 om 15:42

Eli Iserbyt: “Wie zondag met deze cross in de benen start, is een beetje in het nadeel”

Video Eli Iserbyt moest in de Koppenbergcross genoegen nemen met een derde plaats. Het is voor het eerst dit seizoen dat de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal niet bij de eerste twee eindigt. “Het is een klein beetje een ontgoocheling, vooral voor de winst”, zei hij in het flashinterview na afloop.

“Ik botste hier op twee supersterke renners”, doelt Iserbyt op Lars van der Haar en winnaar Thibau Nys. “Ik had hier nochtans wel mijn zinnen opgezet. Maar het was net niet goed genoeg. Hoe het onderweg was? Glibberen, glijden. Het was met jezelf bezig zijn en proberen geen foutjes te maken. Het was een superlastige editie. Voor mij heeft deze cross er nog nooit zo zwaar bij gelegen. Ik heb natuurlijk altijd heel droge edities gehad. Het doet een beetje terugdenken aan tien, vijftien jaar geleden. Het was wel een echte cross.”



Aankomende zondag staat het EK op het programma. Wat zegt de Koppenbergcross over die wedstrijd? “Het betekent dat je hersteld moet zijn, want dit was een behoorlijk lastige cross. Wie zondag met deze cross in de benen start, is een beetje in het nadeel. Maar dat zijn de keuzes die je maakt. En we houden ervan om te koersen.”