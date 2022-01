Eli Iserbyt waarschuwt: “Moeten Pidcock en Van der Haar niet meenemen naar de finale”

Interview

Eli Iserbyt ziet zichzelf als een van de kanshebbers voor de wereldtitel in het Amerikaanse Fayetteville, maar een aantal dagen voor de strijd losbarst, waarschuwt hij toch voor de concurrentie. “De eerste 40 minuten moeten we Tom Pidcock en Lars van der Haar niet meenemen naar de finale. Als zij hun ding kunnen doen, worden ze nog gevaarlijker”, vertelde Iserbyt op de persconferentie aan WielerFlits.

“Er is een kans op de titel, maar ik weet niet of die er alleen voor mij is. Die kans is er voor iedereen. Er zijn veel favorieten, dat blijkt wel na de laatste Wereldbeker. Het wordt een interessante wedstrijd”, aldus de kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal. De wereldtitel is voor Iserbyt plots heel dichtbij, nu Wout van Aert en Mathieu van der Poel ontbreken. “Ik denk er al jaren over”, lacht hij. “Maar hoe minder je erover denkt, hoe beter. Het is een speciaal WK. Die kans moet je proberen te grijpen. Het beste is om kalm te blijven en optimaal voorbereid te zijn.”

Speciaal parcours

Het traject in Fayetteville moet hem liggen, denkt Iserbyt. Het zwaartepunt lijkt een lange klim te zijn. “Het is een open parcours en een snelle wedstrijd. Op dit parcours kunnen we de eerste 40 minuten met tien man samen rijden. Dat is moeilijk en ook wel anders dan andere WK’s. Voor mij is het goed dat die klim erin zit. Ik kan daar mijn ding doen”, weet hij. “De rest is niet veel uitdagend, dus op die klim zal het wel echt moeten gebeuren. Iedereen heeft dat ook getest op training. Het is een inspanning van 45 seconden tot een minuut.”

De 24-jarige crosser weet dat hij kan toeslaan in volle finale. “Ik ben wel iemand die een laatste ronde heeft. Maar ik moet nog zien hoe zwaar de wedstrijd wordt. Om nu al in scenario’s in te denken, dat is moeilijk”, geeft Iserbyt aan. “Het is een heel speciaal parcours. Het is gemaakt op basis van andere parcoursen, maar het lijkt eigenlijk nergens echt op. Het is razendsnel en dat is wel jammer, maar het is wat het is. Het kon iets meer bergop geweest zijn, om in mijn voordeel te spreken. Maar ook een snelle wedstrijd ligt mij heel goed.”

‘Pidcock en Van der Haar durven wachten’

Het tactische plan van de Belgen zal weer onderwerp van gesprek worden dit weekend. Op het EK werd het blok nog geklopt door Lars van der Haar. “Op dat EK hebben we ons in slaap laten wiegen door het overwicht in de eerste helft. Niemand anders kon eigenlijk winnen, want Lars was toen nog gelost. Nu mag dat niet gebeuren. Het begin van deze wedstrijd zal speciaal zijn, want Pidcock en Van der Haar durven lang wachten. Als zij hun ding kunnen doen, worden ze nog gevaarlijker. We moeten ze niet op kousenvoeten de laatste twintig minuten laten ingaan. Ik weet nog niet hoe, maar we moeten hen niet meenemen naar de finale”, waarschuwt hij.

Eli Iserbyt en kampioenschappen. Dat is alles of niets. De media valt het op en Iserbyt weet het zelf ook. “Voor mij is een kampioenschap een kampioenschap. Ik ben daar misschien iets te resoluut in”, vertelt hij. “Ik denk dat het voor mij moeilijker is om mij op te laden voor een tweede, derde of vierde plaats. Dat verklaart wel de pieken en dalen. Je leeft er vol naartoe, om te proberen winnen. Dan kan ik, voor mezelf, moeilijk tevreden zijn met een tweede of derde plek. In de toekomst mag dat wel veranderen, want die plaatsen zijn ook belangrijk.”

Geen Hermans, wel Vanthourenhout en Vandebosch

Geen Quinten Hermans namens België op dit WK vanwege corona. In plaats van hem Toon Vandebosch, een ploegmaat van Iserbyt bij Pauwels Sauzen-Bingoal. “Quinten is een heel sterke renner, maar ik vind het goed dat de Belgische omkadering direct voor veiligheid en rust heeft gezorgd. Het was ook even stress voor ons, maar Sven (Vanthourenhout, red.) en de ploeg hebben gekozen voor rust en het zekere. Die reis was ook niet evident. Toon verdient deze selectie wel. Het is voor mij wel mooi dat er vertrouwde mensen zijn, maar ik had net zo graag Quinten erbij gehad. Hij had ook wat kunnen doen tegen Lars en Pidcock.”

Voor Iserbyt is de aanwezigheid van Michael Vanthourenhout, een andere ploeggenoot, eveneens belangrijk. “Hij heeft ook een grote kans. Wij begrijpen elkaar zonder woorden en dat is altijd meegenomen. In Hoogerheide was het voor vijftig procent zijn verdienste dat ik terugkom bij Pidcock, dus we staan er alle twee goed voor.”