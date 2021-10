Eli Iserbyt vraagt begrip in een veldritwereld zonder Van Aert en Van der Poel

Eli Iserbyt is de man van het seizoensbegin met zes zeges. De jonge West-Vlaming is ook een man met een mening. Zo is hij openlijk voorstander van de Wereldbeker en durft hij, met de nodige zelfrelativering, begrip te vragen aan het publiek. “En eigenlijk zou de media ook een beetje mogen helpen”, zegt hij.

“Elke cross opnieuw wordt gehamerd op het ontbreken van Van der Poel en Van Aert”, vertelt Eli Iserbyt in een uitgebreid interview in de weekendkrant van Het Laatste Nieuws. “Dan buig je de publieke opinie onvermijdelijk om tot: ‘ja, die prutsers zijn weer aan het rijden. Hoe lang gaat dat hier nog duren? Ah, Eli is weg? Allez, ’t is gedaan. Zet de tv maar af.'”

“Ook in de commentaar tijdens de cross komt dat terug. ‘Amai, Quinten rijdt een hele goede bocht. Maar Mathieu zou daar nog twee seconden sneller doorgaan.’ Tja, dat helpt ons niet. Maar, ik snap het ergens wel”, gaat Iserbyt voort. “Mocht ik niet beter weten, zou ik als neutrale fan ook durven denken van: ‘losers, ze winnen drie maanden aan een stuk en nu kunnen ze niet mee.’ Terwijl wij echt wel ons uiterste best doen om die Grote Drie proberen te verslaan. Alleen: ze zijn zó belachelijk sterk.”

Vincent Kompany

“En het zal ook nooit goed zijn. Als het wel een keertje lukt, horen we ongetwijfeld dat Mathieu of Wout een offday hebben gehad”, lacht hij. “En dan zal er toch een foto van hen in de krant staan…”

“De media helpt ons niet echt vooruit”, vindt Iserbyt. “Van der Poel, Van Aert en Pidcock beginnen al drie jaar pas in december te crossen. Maar kijk naar jullie veldritgids, die in september verschijnt. Zij sieren de cover wel. Dat is niet realistisch. Het is als een regionale voetbalmatch aankondigen met Vincent Kompany op de affiche en dan zeggen: ‘Ah nee, grapje. Hij komt niet.’ Zo creëer je verkeerde verwachtingen.”

In tegenstelling tot een aantal andere toppers is Iserbyt ook enthousiast over de Wereldbeker en bij uitbreiding de Amerikaanse manches. “De crossen worden er professioneel georganiseerd. Die trip werd negatief belicht, maar het was gewoon tof. Dat vond ik trouwens ook al toen ik er nog geen prijs reed en er financieel aan toestak. Al moeten we, in functie van de continuïteit van de sport, wel rekening houden met iedereen. Ik hoor dat er toch sommige teams een deel van de kosten van hun niet-profs op zich hebben genomen. Dat is goed.”

Tien Belgen en een aantal Nederlanders

Iserbyt is pro een verdere mondialisering. “En de nieuwe Wereldbeker kan een belangrijke basis zijn. Net als, op termijn, een olympisch statuut. Nu blijven we in Europa ronddraaien met dezelfde tien Belgen en een aantal Nederlanders. Goed dat Flanders Classics (die mee de Wereldbeker hervormt, red) mee aan die kar duwt. Als zij het niet voor mekaar krijgen, dan niemand, vrees ik. In die zin is het een beetje ‘de laatste kans’.”

Al mogen volgens de kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal ook de renners niet vergeten worden. “Als je mag kiezen tussen een cross in Zonnebeke op zaterdag, waar je 10.000 euro krijgt, en een buitenlandse WB-veldrit op zondag waar de eerste 5.000 euro opstrijkt en de tweede 3.600, dan is de rekening snel gemaakt. Ik maak me de bedenking: wat in Zonnebeke kan, moet in de Wereldbeker toch ook kunnen? De prijzenpot moet verder omhoog. Maar ik heb begrepen dat daar aan gewerkt wordt.”