Eli Iserbyt voor het eerst leider in UCI-veldritranglijst

Een primeur voor Eli Iserbyt. Voor het eerst staat de 23-jarige crosser bovenaan de veldritranglijst van de UCI. Door zijn overwinning in de Superprestige van Boom is hij Toon Aerts gepasseerd.

De Europese kampioen van Pauwels Sauzen-Bingoal heeft nu precies vijf punten voorsprong (2591 punten om 2586 punten) op Aerts, die de laatste weken nog de leiding in handen had. Daarachter heeft Michael Vanthourenhout de derde plaats op de ranking overgenomen van ploeggenoot Laurens Sweeck. Mathieu van der Poel, die komend weekend terugkeer in het veld, blijft vijfde.

Achterin de top-10 was er nog een positiewissel van twee ploegmaats: Corné van Kessel is met 1430 punten zijn Tormans CX-collega Quinten Hermans (1358 punten) voorbij. Voor Wout van Aert is de negentiende plaats weggelegd. Hij is vanwege een trainingskamp dit weekeinde niet aanwezig in Antwerpen en Gavere.

De UCI besliste onlangs dat de ranglijst anders wordt bijgehouden in verband met de coronacrisis. Crossen die vanwege de coronasituatie afgelast zijn, behouden hun punten uit het seizoen 2019-2020.

UCI-veldritranglijst mannen (8 december 2020)

1. Eli Iserbyt – 2591 punten

2. Toon Aerts – 2586 punten

3. Michael Vanthourenhout – 1996 punten

4. Laurens Sweeck – 1985 punten

5. Mathieu van der Poel – 1940 punten

6. Lars van der Haar – 1691 punten

7. Corné van Kessel – 1430 punten

8. Quinten Hermans – 1358 punten

9. Tom Pidcock – 1175 punten

10. Felipe Orts – 1106 punten

19. Wout van Aert – 710 punten

Bij de vrouwen is er weinig veranderd in de top van het klassement. Ceylin del Carmen Alvarado behoudt haar leidende positie ten opzichte van Annemarie Worst en Lucinda Brand. Verderop in de ranking is de sprong van Lucia González van tien naar zeven wel opvallend.

Buiten de top-10 zijn Manon Bakker (nu elfde), Clara Honsinger (nu vijftiende) en Denise Betsema (nu achttiende) wat opgeschoven. Dit kan op termijn gevolgen hebben voor hun startpositie in de crossen. Vooral voor Betsema, de afgelopen weken een vaste podiumklant, een reden om punten te blijven scoren en zo op de eerste startrij te belanden.

UCI-veldritranglijst vrouwen (8 december 2020)

1. Ceylin del Carmen Alvarado – 2872 punten

2. Annemarie Worst – 2619 punten

3. Lucinda Brand – 1920 punten

4. Maghalie Rochette – 1527 punten

5. Yara Kastelijn – 1314 punten

6. Sanne Cant – 1212 punten

7. Lucia Gonzalez – 1125 punten

8. Katerina Nash – 1090 punten

9. Katie Compton – 1065 punten

10. Rebecca Fahringer – 1042 punten

18. Denise Betsema – 884 punten