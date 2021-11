Eli Iserbyt verliest leiding in X20 Badkamers Trofee: “Ik moet dit seizoen kiezen”

Eli Iserbyt verloor zaterdag de leiding in de X2O Badkamers Trofee aan Toon Aerts, maar leek daar achteraf niet mee te zitten. “Ik moet dit seizoen ook kiezen. Als ik alle klassementen kan winnen zou dat mooi zijn, maar de Wereldbeker is voor mij het belangrijkst”, vertelt hij na afloop.

“Daarna zie ik het allemaal wel. Na het WK zijn er ook nog twee manches van de X2O Badkamers Trofee te rijden, dus het seizoen duurt nog heel lang. Vandaag lukte het me niet op mijn draai te vinden, dus heb ik uiteindelijk op safe gespeeld.”

Toch erkende Iserbyt dat Aerts vandaag er met kop en schouders bovenuit stak: “Ik ben op een sterkere Toon Aerts gebotst. Ik was teveel aan het sukkelen. Met de diepe sporen en steentjes was het een verraderlijke wedstrijd.”

Zondag staat de veldrijder van Pauwels Sauzen-Bingoal aan de start in Frankrijk voor weer een nieuwe Wereldbekermanche. De reis er naartoe smeert hij uit over twee dagen, zo laat hij weten. “We rijden vandaag een helft en morgen de rest. Met de sneeuw geraken we er hopelijk op tijd.”