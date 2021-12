Eli Iserbyt: “Val di Sole is het mooiste parcours dat we tot nu toe gehad hebben”

Eli Iserbyt is zeer te spreken over het sneeuwparcours in het Noord-Italiaanse Val di Sole. De leider in de Wereldbeker deelde na een verkenningsronde zijn ervaringen met Sporza. “Het is heel erg tof, helemaal anders dan ik had verwacht”, aldus Iserbyt.

De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal maakt zich op voor een zeer lastige cross. “Ik dacht dat het snel en vlak ging zijn, maar het is juist heel technisch. Op sommige stukken heb je het gevoel dat je in het zand rijdt. Misschien ontstaan er nog wel paden, maar het is erg mooi. Het zal glibberen en glijden worden. Ik zie het wel zitten.”

Grote motoren

Iserbyt, die stevig aan de leiding gaat in het wereldbekerklassement, is klaar voor de negende wereldbekermanche van het seizoen. “Het zal genieten worden, al is het eerst afwachten hoe goed Wout (van Aert, red.) is”, grijnst de Belg. “Het is een lastig parcours en de grote motoren zullen hier voorin meestrijden. Val di Sole is tot nu toe het mooiste parcours dat we hebben gehad, qua uitdaging voor de renners. Dit smaakt zeker naar meer.”

De 24-jarige Iserbyt wist dit veldritseizoen al vijf wereldbekermanches te winnen. De vinnige crosser was de beste in Waterloo, Iowa, Overijse, Koksijde en Besançon. In de overige manches stond hij ook steevast op het podium.