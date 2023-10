vrijdag 13 oktober 2023 om 12:43

Eli Iserbyt: “Trip naar Amerika nog altijd de moeite waard”

Eli Iserbyt won de afgelopen drie edities van de Wereldbekermanche in Waterloo, en kijkt daarom nog altijd positief naar de openingscross van de Wereldbeker. “Jammer dat er daar niet meer wedstrijden zijn”, vindt Iserbyt zelfs in gesprek met HLN.

De afgelopen week barstte de veldritdiscussie over de Amerikaanse wereldbekers weer volop los. Bart Wellens hield zijn renners thuis wegens “te duur”, terwijl de organisatoren van Waterloo juist claimen dat ze veel financiële hulp te bieden hebben, maar de vraag simpelweg te weinig krijgen.

“Ik ben klaar voor de reis naar de Verenigde Staten”, vertelde Iserbyt vanochtend. “Ik vind het nog altijd de moeite waard om de trip te maken. We willen met de ploeg de Wereldbeker graag binnenhalen, daarom gaan we met een redelijk grote omkadering naar Amerika.”

Financieel heeft hij wel nog altijd zijn bedenkingen. “Het is een moeilijke oefening. Winnen is goed, bij een tweede plaats draai je break-even en als je derde wordt is het financieel al een verlies. Maar goed, er komt nog prijzengeld bij voor het klassement ook en je pakt belangrijke UCI-punten. Ik hoop gewoon dat er de volgende jaren meer Wereldbekers daar zullen zijn. Dat is beter om te combineren.”