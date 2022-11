Eli Iserbyt stapt al vroeg uit het EK veldrijden voor elite-mannen

Eli Iserbyt heeft op het EK veldrijden in Namen de wedstrijd verlaten. De Belg kende en goede start, maar viel al snel in de wedstrijd terug. Het is nog onduidelijk wat de reden van Iserbyts opgave is.

Iserbyt gold vooraf als een van de favorieten voor de zege. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal kende een uitstekend begin van het seizoen, waarin hij vijf keer wist te winnen. Hij won drie van de vier verreden wereldbekerwedstrijden.