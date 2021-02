Eli Iserbyt soleert naar zege in Waaslandcross

Eli Iserbyt heeft de Waaslandcross in Sint-Niklaas gewonnen. De Europese kampioen won voor het eerst sinds elf weken nog eens een cross. Het podium werd vervolledigd door Toon Aerts en Michael Vanthourenhout.

Zonovergoten omstandigheden op recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas, maar de start van de cross werd overschaduwd door een stevige valpartij. David van der Poel en Ryan Kamp waren hier het grootste slachtoffer van. Beide heren lijken het er echter goed vanaf te hebben gebracht.

Voorin toonden de renners geen compassie. Toon Aerts en Michael Vanhourenhout trokken in het begin van de wedstrijd royaal door. Het verschil maken bleek echter lastig in de laatste Ethias Cross van het seizoen. Laurens Sweeck, Aerts, Vanthourenhout en Iserbyt reden aan het begin van de derde ronde weg van de tegenstand. Lars van der Haar, Jens Adams, Corné van Kessel en Niels Vandeputte konden ook hun karretje aanhaken.

Maar lang bleven we geen acht leiders houden. Aerts plaatste de eerste versnelling, even later gevolgd door Sweeck. Maar het was Iserbyt die veruit de beste man in de wedstrijd was. Hij reed met Van Kessel in het wiel naar ploeggenoot Sweeck toe, om vervolgens in het zand definitief afstand te nemen.

Bij de bel voor de laatste ronde was het gat negentien seconden. Behoudens fouten zou de strijd om plaats twee spannender worden dan de strijd om de zege. En Iserbyt maakte geen fouten meer. Hij snelde op overtuigende wijze naar zijn zevende seizoenszege. De overige podiumplaatsen werden opgeëist door Aerts en Vanthourenhout.

Ethias Cross 2020-2021

Uitslag mannen – Sint-Niklaas

1. Eli Iserbyt

2. Toon Aerts

3. Michael Vanthourenhout

4. Corné van Kessel

5. Laurens Sweeck

6. Lars van der Haar

7. Jens Adams

8. Niels Vandeputte

9. Joran Wyseure

10. Timon Rüegg