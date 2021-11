Eli Iserbyt soleert naar overwinning in Wereldbeker Koksijde

De overwinning in de Wereldbeker veldrijden in Koksijde is zondag bij de mannen gegaan naar Eli Iserbyt. De kleine kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal maakte in de laatste twee rondes het verschil in de zware zandcross, na een spannend duel met Laurens Sweeck (tweede), Toon Aerts (derde) en Quinten Hermans (vierde). Lars van der Haar was op de vijfde plek de beste Nederlander.

Quinten Hermans was als beste weg, maar Lars van der Haar en Eli Iserbyt waren attent. Door wat schermutselingen (Van der Haar raakte in de knoop en Laurens Sweeck viel) kreeg Hermans wat meer ruimte vooraan. De eerste die de aansluiting wist te maken vooraan, was Toon Aerts, gevolgd door Iserbyt, Vincent Baestaens en Van der Haar. Zij vormden in de tweede ronde een kopgroep, maar zagen bij het ingaan van ronde drie de achtervolgers aansluiten.

Aerts en Iserbyt nemen het initiatief

Toch waren het in die derde ronde veelal dezelfde namen die wegreden. Iserbyt, Van der Haar, Hermans en Aerts vonden elkaar. Een ronde later leek de Europees kampioen te moeten afhaken bij een versnelling van Aerts. Wie wel konden volgen, waren Iserbyt en Hermans. De drie sloegen halverwege de cross (van zeven rondes) een gaatje op Sweeck, Van Kessel en Van der Haar.

In de vijfde omloop toonde Aerts zich andermaal sterk in de lange zandstrook, maar hij kreeg Iserbyt niet van zich afgeschud. De leider in de Wereldbeker zette zijn concurrent van Baloise Trek Lions vervolgens onder druk, maar Aerts bezweek niet. Dat leek wel te gebeuren in de voorlaatste ronde, toen Iserbyt een sterke zandpassage uit zijn mouw wist te schudden. Maar elke keer kwam Aerts weer terug aansluiten aan kop.

Iserbyt maakt het verschil

Bij het ingaan van de laatste ronde had Iserbyt wat afstand genomen van zijn concurrentie. Hermans en Sweeck waren komen aansluiten bij Aerts en ook Van der Haar zat niet ver weg. Dat was wel acht tellen achter Iserbyt. In de zandpassages wist hij die voorsprong nog verder uit te breiden, waardoor de Pauwels Sauzen-Bingoal-kopman al vroeg kon gaan vieren.

Sweeck versloeg Aerts en Hermans in de sprint om de tweede plaats, om zo het ploegfeest compleet te maken. Europees kampioen Van der Haar moest zich in de laatste ronde neerleggen bij het feit dat hij vijfde ging worden.

Wereldbeker Koksijde 2021-2021

Uitslag mannen

1. Eli Iserbyt in 57m00s

2. Laurens Sweeck op 4s

3. Toon Aerts op 7s

4. Quinten Hermans op 14s

5. Lars van der Haar op 17s

6. Corné van Kessel op 54s

7. Vincent Baestaens op 1m05s

8. Daan Soete op 1m06s

9. Mees Hendrikx op 1m18s

10. Niels Vandeputte op 1m32s