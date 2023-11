zaterdag 18 november 2023 om 16:50

Eli Iserbyt rijdt op karakter naar podiumplaats in Merksplas: “Was niet supergoed”

Video Eli Iserbyt leek op een zeker moment een podiumplaats te kunnen vergeten in de Aardbeiencross Merksplas, maar uiteindelijk knokt hij zich toch nog terug naar de tweede plaats. De overwinning ging naar Joris Nieuwenhuis. “De tweede plaats was het hoogst haalbare vandaag”, zei Iserbyt in het flashinterview na afloop.

“In het begin reed Joris al heel rap, toen zat ik al op mijn limiet”, begon Iserbyt zijn verhaal. “Ik was ook niet supergoed, maar goed. In de laatste twee rondes was het dan op karakter proberen op het podium te geraken of een tweede plaats te behalen. Ik zag namelijk dat Sweeck niet dicht bij mij zat. Voor het klassement heb ik denk ik een goede zaak gedaan en een tweede plaats was het hoogst haalbare vandaag.”

Terwijl sommige concurrenten Superprestige-wedstrijden overslaan, rijdt Iserbyt alles. De interviewer vroeg hem of zijn koppositie bewijst dat dat de juiste tactiek is. “Goh ja, tactiek is dat niet echt hè. Het is loon naar werken. Het is zeker niet simpel om al die wedstrijden te rijden. Het is een ambitieus plan, dus dan hoort het erbij dat je soms niet meedoet voor de overwinning. Morgen (de Wereldbeker Troyes, red.) is voor mij ook heel belangrijk, dus ik denk dat ik begonnen ben aan een weekend. En zoals ik zei: Joris was supersterk, dus chapeau voor zijn overwinning.”

Verplaatsing naar Troyes

De cross in Merksplas was niet alleen zwaar door het koersverloop maar ook door de weersomstandigheden. “Het was doorbijten, het was echt flandrienweer. Ik was een klein beetje bevangen door de kou, maar ik hoop te recupereren”, aldus Iserbyt, die zondag dus de Wereldbeker Troyes betwist. Hij moet dus nog naar Frankrijk, maar dat kan niet meteen. “Ik moet eerst nog een beetje tijd verliezen bij de controle, dus ik zal vanavond laat in de camper zitten. Maar ik ga me goed verzorgen en het hoort erbij. Gelukkig is Troyes niet heel ver, dus ik kijk er naar uit om morgen weer aan de start te staan.”