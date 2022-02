Eli Iserbyt rijdt deze zomer drie Wereldbekers mountainbike: “Stiekem met hoger doel”

Eli Iserbyt kiest deze zomer voor een alternatieve weg om zichzelf naar een hoger niveau te stuwen. Zijn ploeg Pauwels Sauzen-Bingoal is een Continental-ploeg, waardoor hij op de weg niet op hetzelfde niveau als Wout van Aert (Jumbo-Visma), Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) en Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) kan rijden. Om te proberen zichzelf toch naar dat niveau toe te laten groeien, richt de 24-jarige Belg zich deze zomer op mountainbiken.

De nummer één op de UCI Ranking van het veldrijden en winnaar van de Wereldbeker en Superprestige, won dit seizoen tot op heden veertien keer. In de crossen waar de grote drie niet aanwezig waren, was Iserbyt meestal de sterkste. “Als continentale ploeg blijft het moeilijk om koersen op te nemen in het wegprogramma. Elke zomer is hetzelfde met de Baloise Belgium Tour, bijvoorbeeld. Als je altijd dezelfde rondes rijdt, ben je niet meer gemotiveerd. Het is ideaal om iets nieuws te ontdekken”, vertelde de Belg voor de Brussels Universities Cross zondag aan Sporza.

Iserbyt volgt met zijn mountainbike-campagne het voorbeeld van concurrenten Van der Poel en Pidcock. Die laatste is olympische kampioen in die discipline en onlangs werd hij ook wereldkampioen veldrijden. “Op welk niveau ik in de mountainbike zal kunnen rijden, weet ik niet. Het zal zoeken zijn. Ik heb geen ervaring en in de afdaling ben ik een leek. Alles zal ik moeten bijschaven, maar ik wil me daar in ontdekken en zo net iets meer doen. We nemen het er ook in de planning bij om mijn techniek in de cross, die soms niet super is, bij te schaven”, legt hij uit.

Drie Wereldbekers

Intussen heeft het mountainbike-programma van Iserbyt ook al vorm gekregen, tekent Het Laatste Nieuws op. Met de Belgische selectie zal hij na de Sluitingsprijs in Oostmalle afreizen naar Turkije, waar hij deelneemt aan de Justiniano Hotel MTB Cup (26 februari, een verkorte wedstrijd van C3-niveau) en de Alanya MTB Cup (27 februari, een C1-wedstrijd met de olympische cross country-discipline). Nadien zal Iserbyt twee tot drie weken rust nemen na een lange crosswinter, om daarna via een aantal kleinere MTB-wedstrijden klaar te zijn voor een aantal belangrijke afspraken.

De eerste Wereldbeker-manche in het Braziliaanse Petropolis (8-10 april) slaat Iserbyt nog over, maar begin mei doet hij wel mee aan de eerste twee Europese Wereldbekers. Die zijn traditiegetrouw in het Duitse Albstadt (8-9 mei) en het Tsjechische Nové Město (15-16 mei). In het weekend van 12-13 juni voegt hij er in het Oostenrijkse Leogang nog een Wereldbeker-manche aan toe. “De extra werkload moet mij sterker maken voor komende winter. Stiekem zit ik met een hoger doel in het achterhoofd: de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Maar eerst wil ik zien wat ik waard ben.”

Overigens is Iserbyt de mountainbike niet ongewoon. In 2011 werd hij in die discipline Belgisch kampioen bij de aspiranten en afgelopen zomer deed hij nog mee aan een mountainbike-wedstrijd op de VAM-berg in Nederland. In die C1-wedstrijd werd hij overigens twaalfde. Collega-crosser Daan Soete won, Puck Pieterse deed dat bij de vrouwen. Voor die wedstrijd op de VAM-berg liet hij zelfs de slotrit in de Tour de Wallonie op de weg schieten.