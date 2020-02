Eli Iserbyt over Vestingcross Hulst: “Zege moet binnen de ploeg blijven” donderdag 13 februari 2020 om 17:52

Aankomende zaterdag valt in Middelkerke de beslissing in de Superprestige, maar zondag staat met de Vestingcross van Hulst nog een prestigieuze veldrit op de agenda. Eli Iserbyt is klaar om te schitteren. “Ik voel me nog best fris en het parcours ligt me. Ik trek echt met ambities naar Hulst.”

Zondag staat in Hulst de laatste wedstrijd van de Ethias Cross op het programma. De organisatie pakt uit met de aanwezigheid van onder meer Iserbyt, Laurens Sweeck, Toon Aerts, Tom Pidcock en Quinten Hermans, terwijl het bij de vrouwen uitkijken is naar een nieuw duel tussen wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado en Annemarie Worst.

Iserbyt hoopt uiteraard dat zijn ploeg Pauwels Sauzen-Bingoal er met de zege vandoor gaat. De winnaar van de DVV Verzekeringen Trofee verwacht veel van zijn ploegmakker Michael Vanthourenhout. “Michael heeft dit seizoen al meerdere keren getoond een perfecte teamspeler te zijn. Het zou mooi zijn als ik zondag iets kan terugdoen.”

Generale repetitie

“Het belangrijkste is echter dat de zege binnen de ploeg blijft. We wonnen dit seizoen al vier van de zeven Ethias crossen. Het zou super zijn mochten we zondag winnen en een vijf op acht scoren”, aldus Iserbyt, die de cross van zondag als een generatie repetitie ziet. “Volgend jaar maakt Hulst namelijk deel uit van de Wereldbeker.”

“We rijden dan op quasi hetzelfde parcours. Dat is niet alleen interessant voor de organisatoren, maar ook voor de renners. Ik bewees de voorbije seizoenen al dat het parcours me ligt met een vierde en vijfde plaats.”