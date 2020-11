Eli Iserbyt over unicum: “Weer iets moois om mee te nemen”

Eli Iserbyt realiseerde zondag een unicum. Met zijn Europese titel in Rosmalen werd de jonge Belg namelijk de eerste crosser die Europees kampioen werd bij zowel de junioren, de beloften als de elite. Iets wat bijvoorbeeld Mathieu van der Poel en Wout van Aert niet lukte.

Iserbyt werd in Rosmalen voor het eerst Europees kampioen bij de elite, nadat hij in Lorsch (2014) en Tabor (2017) de titel al pakte bij de junioren en de beloften. De veldrijder van Pauwels Sauzen-Bingoal werd daarmee de eerste die dat presteerde. Mathieu van der Poel bijvoorbeeld werd wel Europees kampioen bij de junioren en de elite, maar nooit bij de beloften. Wout van Aert werd tot op heden enkel Europees kampioen veldrijden bij de beloften.

“Vorig jaar was ik volgens mij ook al de jongste wereldbekerwinnaar in Amerika, dus dit is ook wel weer iets moois om mee te nemen”, zei Iserbyt daarover in de persconferentie na afloop van het Europees kampioenschap. “Het EK is weliswaar pas zes jaar oud, maar Wout en Mathieu hadden dit ook al kunnen doen. Dat het nog niet eerder is gebeurd maakt het wel mooi. Daar ben ik wel heel erg blij mee.”

Hoe vervelend de Belgische crosser het vond dat Van der Poel en Van Aert er niet bij waren op het EK in Rosmalen, werd Iserbyt nog gevraagd. “Ik heb de trui, voor mij maakt het niet uit of dat met Mathieu en Wout was. Binnen vijf jaar praat niemand daar nog over. Ik heb twee keer gewonnen bij de jeugd, niemand weet nog waar, niemand weet nog wie er tweede was. Dat zal nu ook wel het geval zijn. Enkel de trui is van belang voor mij.”