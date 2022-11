Eli Iserbyt over krachtsverschil tussen linker- en rechterbeen: “Het was immens”

Eli Iserbyt heeft nog steeds last van ischialgie (zenuwwortelpijn). In gesprek met Het Laatste Nieuws geeft hij meer uitleg over het euvel. “Het probleem is niet zozeer de rug, maar wel de bil en de hamstring, waardoor ik moeilijk kracht kan zetten met mijn linkerbeen”, aldus Iserbyt.

De blessure speelde al langer, maar kwam begin november pas echt aan het oppervlak. Iserbyt vertelt dat zijn vermogensmeter liet zien dat zijn rechterbeen in die periode 57 procent van de kracht leverde, terwijl de bijdrage van zijn linkerbeen beperkt was tot 43 procent. “Een immens verschil. Normaal is het fiftyfifty.”

“De voorbije weken heb ik geen looptrainingen meer afgewerkt om de hamstring zoveel mogelijk te sparen. Het gaat al beter, maar in Hulst was de balans 45,1 procent met links en 54,9 procent met rechts. Na Boom en Antwerpen staan er even geen dubbele crossweekends op de planning. Hopelijk brengt die extra rust beterschap en blijft het de komende dagen droog. Hoe minder ik tijdens de cross moet lopen hoe beter.”

“Een zes op tien”

Iserbyt begon de maand november nog met een tweede plaats in de Koppenbergcross, maar daarna ging het mis. Het probleem aan zijn linkerbeen stak tijdens het EK in Namen nadrukkelijker dan voorheen de kop op, waarna de 25-jarige crosser besloot af te stappen. Nadien wist hij niet meer te winnen. Het afgelopen weekend stond Iserbyt wel weer twee keer op het podium: zowel in Kortrijk als in Hulst werd hij derde. “Door mijn rugproblemen was november geen goeie maand. Ik geef mezelf maar een zes op tien”, oordeelt de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal.