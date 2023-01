Eli Iserbyt over grote drie: “Voel niet meer de nood om me te bewijzen”

Eli Iserbyt reed in de X2O Trofee in Baal onverwachts naar de zege. De West-Vlaming van Pauwels Sauzen-Bingoal reed de hele cross in de achtervolging, maar kon na een foutje van Tom Pidcock toch nog de winst mee naar huis nemen. “De vorm is net op tijd terug.”

Winnen, dat was lang geleden voor Iserbyt. Op 29 oktober in Ruddervoorde won hij zijn laatste cross. Toen hij in Baal als winnaar over de streep kwam, schreeuwde Iserbyt het dan ook echt uit. “Dat was toch een beetje de frustratie. Het is zeker niet gemakkelijk geweest de afgelopen tijd, zowel mentaal als fysiek. Om nu weer een goede prestatie te kunnen neerzetten, doet mij deugd”, vertelde hij na afloop aan WielerFlits.

Die moeilijke periode heeft natuurlijk veel te maken met zijn problemen aan de rug. Iserbyt sukkelt daar al het hele seizoen mee, maar na het Europees kampioenschap in Namen werd het alleen maar erger. “De maand november was heel moeilijk. Dan had ik ook nog die val in Val di Sole, waardoor ik in een mentaal dipje zat. Heel veel mensen uit mijn omgeving hebben me toen geholpen. Dat was nodig, omdat ik anders aan mezelf zou twijfelen.”

“Vanaf de cross in Heusden-Zolder reed ik wel bijna pijnvrij rond en Diegem was ook heel goed voor mij. Om dan nu de overwinning te grijpen, toont dat de vorm net op tijd terug is”, aldus Iserbyt. Die goede vorm is nodig. De prestaties van Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock van de laatste crossen zijn zeer indrukwekkend. “Zij staan nog altijd 5 à 10 procent boven ons. Ik voel op dit moment in mijn carrière echter niet meer de nood om me te bewijzen ten opzichte van die drie. Ze zijn toch al vier of vijf jaar de betere. Je moet beseffen dat dat je plek is en daar het maximale uithalen.”

Nuchter als hij is, gaf Iserbyt ook aan dat dit seizoen niet al te veel meer voor hem brengt. Hij pikte er één à twee doelen uit. “Het klassement van de X2O Trofee en het Belgisch kampioenschap. Misschien ook het WK, waar ik dan podium wil rijden. Het was en is gewoon een mentaal belastend seizoen. Ik ben trots op mijn doorzettingsvermogen. Het is niet makkelijk om er 100% voor te gaan en voor te leven, maar ik doe wel mijn best.”