Eli Iserbyt ondergaat woensdag een MRI-scan

Eli Iserbyt verliet op het EK veldrijden in Namen al vroeg de wedstrijd. De Belg kende een goede start, maar viel al snel in de wedstrijd en kon vervolgens geen kracht meer zetten met zijn linkerbeen. De 25-jarige crosser ondergaat woensdag een MRI-scan voor meer duidelijkheid.

Iserbyt vertelde zondag dat hij na zijn schuiver geen kracht meer kon zetten met zijn linkerbeen. “Het was heel raar. Ik moet zeggen dat ik sinds mijn rugproblemen met een soort gevoelloosheid aan mijn linkerkant kamp. Ik dacht dat het beter was, maar het speelde zondag weer op. Ik hoop niet dat het iets blijvends is. Het probleem zit niet meer bij mijn rug zelf. Het is onder controle, maar ik denk dat het nu met een verkeerde beweging weer geïrriteerd is geraakt.”

“Hopelijk zit Eli niet met een langdurige blessure opgezadeld”

De West-Vlaming ondergaat woensdag in Antwerpen een MRI-scan, in de hoop de vinger op de zere plek te leggen. “Woensdagavond of donderdag weten we wellicht meer”, laat Jurgen Mettepenningen, de teambaas van Pauwels Sauzen-Bingoal, weten aan Het Laatste Nieuws. “Dan kennen we de uitslagen van de scan. Hopelijk zit Eli niet met een langdurige blessure opgezadeld. Liefst van al is het een kwaal van zeer korte duur.”

“Eli kon zijn kansen op het EK niet voluit verdedigen. Hij kon op een gegeven moment geen kracht meer zetten op één been. Dan stopt het en doe je er beter aan om af te stappen. Het is afwachten wat de resultaten van de MRI-scan ons zullen leren”, aldus Mettepenningen. De veldrijders komen vrijdag weer in actie in de Superprestige van Niel, zondag volgt de Wereldbeker in de Beekse Bergen.